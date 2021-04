Calendario de Atlético, Barcelona y Real Madrid para definir al campeón de España

La liga de España está en su recta final después de que Barcelona se pusiera al día al perder este jueves 29 de abril en condición de local 1-2 ante Granada en partido que estaba aplazado. Con este resultado, el conjunto catalán perdió la posibilidad de adueñarse de la punta de la tabla y quedó tercero con 71 puntos.

Atlético de Madrid conservó el liderato al contar con 73 unidades, mientras que Real Madrid es segundo con 71. El equipo 'merengue' le gana la posición a Barcelona ya que se impone en los compromisos directos entre ambos clubes.

En al recta final del campeonato, las tres instituciones que disputan el título deberán afrontar cinco partidos. La diferencia está en que Real Madrid tendrá tres como local y dos de visitante. Barcelona y Atlético de Madrid lo harán al contrario.

Adicionalmente, hay expectativa ya que Barcelona y Atlético de Madrid tendrán que enfrentarse el próximo sábado 8 de mayo en el Camp Nou.

Calendario de los tres candidatos a ganar la liga de España:

Barcelona

Vs. Valencia - Visitante

Vs. Atlético de Madrid - Local

Vs. Levante - Visitante

Vs. Celta de Vigo - Local

Vs. Eibar - Visitante

Real Madrid

Vs. Osasuna - Local

Vs. Sevilla - Local

Vs. Granada - Visitante

Athletic de Bilbao - Visitante

Vs. Villarreal - Local

Atlético de Madrid

Vs. Elche - Visitante

Vs. Barcelona - Visitante

Vs. Real Sociedad - Local

Vs. Osasuna - Local

Vs. Valladolid - visitante