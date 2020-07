Cambia el futuro del 'Cucho' Hernández: nostálgica despedida en Mallorca

El delantero colombiano Juan Camilo "Cucho" Hernández ha pedido perdón por el descenso del Mallorca en las redes sociales, inundadas de mensajes del club, jugadores y aficionados instando a "volver en un año" a Primera.



"Solo pedir perdón y agradecer tanto apoyo incondicional", escribe el "Cucho" en su cuenta de Twitter. El ariete sudamericano, con su gol ante el Granada en el Visit Mallorca Estadi, mantuvo vivo el sueño de la permanencia hasta la remontada del conjunto nazarí materializada por los tantos de Víctor Díaz y Carlos Fernández.



El futbolista cedido por el Watford inglés fue una de las grandes figuras de los mallorquinistas en la segunda vuelta, al marcar cinco goles tras superar una grave lesión.

Lea también: Orlando Berrio da el portazo: consiguió un millonario equipo en medio de la crisis



A la afición decirles que no tengo palabras por las muestras de cariño sin aún así haber conseguido el objetivo. Los llevaré siempre dentro de mi y espero que no sea un adiós si no un hasta luego. #JuntsSomMillors ❤️ pic.twitter.com/lrmpSJAgAf — Juan C. Hernández (@cucho1099) July 19, 2020

El medio centro gallego Dani Rodríguez, por su parte, señala que sus compañeros y él lo han dejado "todo por el club, por la isla".



"Después de 32 años aprendí que pierdo más que gano. Me ha costado mucho llegar hasta aquí pero lo volveré a intentar con más fuerza. Orgulloso de mis compañeros!! Volveremos", asegura Rodríguez.



El capitán del equipo bermellón Xisco Campos afirma en declaraciones a la entidad balear tras consumarse el descenso que este "era un día que no queríamos que llegase".



"El equipo lo ha dado todo. Era un año complicado en una categoría muy complicada. Estamos destrozados, no era lo que queríamos. A pesar de todo, estoy muy orgulloso de haber formado parte de este equipo. Al final no ha podido ser y hay que saber perder, rehacernos y volver con más fuerza", remarca.

De interés: Toma fuerza el rumor: Eliminatorias Sudamericanas a Catar 2022 se jugarían en Europa



Desde el club, asimismo, reiteran que "lo peor" del descenso ha sido "estar sin vosotros", en alusión a sus seguidores: "En las buenas y en las malas, pase lo que pase, perdimos, luchamos, nos vamos pero nunca dejaremos de soñar. ¡Volveremos!".



El Movimiento Mallorquinista de aficionados y socios también publicó un mensaje de ánimo en las redes: "Desde el primer día sabíamos que la permanencia en Primera no iba a ser sencilla. Muchos nos daban por descendidos antes de comenzar. Tenemos poca experiencia en Primera pero mucha ilusión para volver. Se ha luchado hasta el final y por poco no se ha conseguido".