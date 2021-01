Canal que transmite Alavés vs Real Madrid ONLINE EN VIVO; La Liga

El compromiso entre Alavés y Real Madrid por la Liga de España tendrá algo inusual. El director técnico del equipo ‘Merengue’ Zinedine Zidane dio positivo al coronavirus y por ende, no podrá estar para dicho partido.

David Bettoni, segundo técnico del Real Madrid, confirmó el buen estado de Zidane y reconoció en plena crisis de resultados que mantiene las mismas "ganas" de seguir en el club blanco.

ALAVÉS VS REAL MADRID: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET EN COLOMBIA, ESPAÑA, ARGENTINA Y MÉXICO

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Deportivo Alavés vs Real Madrid se puede ver en DIRECTV Sports y DIRECTV Play Deportes. En España lo puede hacer por Movistar Laliga 1, Mitele Plus, Movistar+, Partidazo en Movistar LaLiga y Movistar Laliga, mientras que en Estados Unidos transmite beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS. En México, el encuentro va por la señal de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.



España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 2:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)

"Hablé esta mañana con el míster y se encontraba bien", reconoció Bettoni en la rueda de prensa que ofreció por la ausencia de Zidane. "Está bien de ánimo, un poco triste esta mañana por no poder estar con nosotros, pero no lo estará físicamente pero seguro que sí apoyando".

Por otra parte, el segundo estratega confirmó que Sergio Ramos y Dani Carvajal no jugarán en Mendizorroza ante el Alavés, en un encuentro en el que se vuelven a acumular las bajas por las ausencias de Fede Valverde, Nacho Fernández y el brasileño Rodrygo Goes.



"Sergio está en un proceso de recuperación y mañana no va a estar con nosotros, pero la cosa va muy bien", aseguró Bettoni tras la ausencia del capitán en los entrenamientos de toda la semana y la Copa del Rey, después de jugar la semifinal de la Supercopa de España con molestias en su rodilla izquierda.

Asimismo, el equipo dirigido por Pitu Abelardo no se encuentra bien ubicado en la tabla de posiciones (17) por lo cual, esperan que este sea el compromiso para empezar a sumar de a tres en La Liga, puesto que en los últimos tres compromisos ha sumado dos derrotas ante Cádiz, Atlético de Madrid y un empate contra Osasuna.