Canal que transmite Sevilla vs Cádiz ONLINE EN VIVO; La Liga

El Sevilla y el Cádiz inician la segunda vuelta de La Liga de España en el Sánchez Pizjuán con la intención de continuar con paso firme, con el equipo 'hispalense' en plena lucha por los puestos de la Liga de Campeones y el 'gaditano' asentado en la zona tranquila en este curso de su regreso a la máxima categoría.

SEVILLA VS CÁDIZ: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET EN ESPAÑA, COLOMBIA, ARGENTINA Y MÉXICO

Para quienes están en Sudamerica, el compromiso Sevilla vs Cádiz se puede ver en ESPN Sur, ESPN Play Sur. En España lo puede hacer por Mitele Plus, Movistar+, Movistar Laliga, Movistar Laliga 1, mientras que en Estados Unidos transmite Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español. En México, el encuentro va por la señal de Blue To Go Video Everywhere, Sky HD.



España: 4:15 pm

Colombia: 10:15 am

Argentina: 12:15 pm

México: 9:15 am

Estados Unidos: 10:15 am (este), 7:14 am (pacífico)



Los 'sevillistas', tras el triunfo del pasado martes en Vitoria (1-2), son quintos en la tabla con los mismos puntos (33) que el cuarto, el Villarreal, pero con un partido menos que el conjunto castellonense, ya que tienen pendiente el de la segunda jornada, como local ante el Elche, fijado para marzo.



Con esos números en La Liga, el entrenador, Julen Lopetegui, inicia la segunda parte del curso con todos los objetivos abiertos, ya que en la 'Champions' se clasificó para los octavos y también para esa ronda de la Copa del Rey.



El Cádiz, por su parte, inicia ante el Sevilla un bloque de partidos frente a rivales que, en su mayoría, se encuentran por encima en la clasificación, después de saldar con aprobado el ciclo reciente que le midió a adversarios directos en la lucha por evitar el descenso.



Los 'gaditanos', que son novenos en la tabla clasificatoria y se han mantenido en la mitad alta de la clasificación durante la primera vuelta recién concluida, han saldado con un triunfo y tres empates sus últimos cuatro partidos, contra el Alavés (3-1), Valencia (1-1), Valladolid (0-0) y Levante (2-2).