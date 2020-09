Cinco clubes de tres países: le llueven pretendientes a Jeison Murillo en Europa

Luego de un frustrado paso por el Barcelona y los altibajos en la Sampdoria de Italia, Jeison Murillo encontró un nuevo aire en su carrera deportiva tras su buena temporada en el Celta de Vigo que logró zafar del descenso en la primera división de España.



El defensor colombiano desea quedarse en Vigo, pero su préstamo ya venció y la oferta económica del equipo español no convence a Sampdoria. Por ende, deberá volver al elenco italiano a la espera de nuevas ofertas porque su destino no estaría ahí, donde antes no fue tenido en cuenta.



Ante ese panorama, 'Calciomercatto' en Italia reveló numerosos pretendientes para el colombiano. En Italia tiene un interés de la Fiorentina y podría acercarse en los próximos días a la Sampdoria para conocer la situación de jugador.



Sin embargo, España es donde mejor se ha cotizado, tres clubes de la primera división lo tienen en su radar tras el buen rendimiento con Celta de Vigo: los interesados son Real Sociedad, Alavés y Cádiz.



No obstante, el mismo diario reveló que Galatasaray es uno de los más cercanos por Murillo: "Por el colombiano Jeison Murillo, sin embargo, en las últimas horas también se ha reportado con insistencia otro interesado: concretamente el Galatasaray. En Turquía, los medios de comunicación locales informan con insistencia sobre la noticia de que el equipo de Estambul, busca de un defensor de experiencia internacional con sus características técnicas y habría apuntado al defensa cafetero”.