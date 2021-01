Cisma en Real Madrid: Martin Odegaard se cansó y pidió salir cedido del club

El centrocampista noruego Martin Odegaard no sufre ninguna lesión que le impida jugar este miércoles en el estreno del Real Madrid en Copa del Rey ante el Alcoyano y, según informan a Efe fuentes del club, ha solicitado una cesión para volver a sentirse importante.



Odegaard no se siente valorado por Zinedine Zidane y se ha cansado de esperar las oportunidades. La falta de minutos, las lesiones y no tener continuidad cuando ha participado con el Real Madrid tras su regreso al club el pasado verano, provocan que el jugador desee una nueva cesión de inmediato.

Su última experiencia de éxito en la Real Sociedad hace que Odegaard piense que a sus 22 años necesita jugar partidos para no estancar su crecimiento. Así lo ha transmitido al Real Madrid, solicitando una salida antes del cierre del mercado invernal.



Desde su regreso a la disciplina madridista en un año sin fichajes y donde se esperaba un protagonismo mayor, Odegaard no ha jugado ningún partido completo. Ha disputado 368 minutos, participando en 9 de los 25 encuentros oficiales disputados por el Real Madrid, con apenas cinco titularidades.

El cambio de método de Zidane para superar su peor momento en el banquillo blanco, que le hizo renunciar a las rotaciones masivas y apostar por un mismo bloque de futbolistas, ha provocado que en los dos últimos meses de competición, Odegaard apenas haya disputado 5 minutos, ante el Celta, una vez superados sus últimos problemas musculares.



El Real Madrid no anda sobrado de centrocampistas y ha recibido con sorpresa la petición del jugador, según apuntan a Efe desde el club. El gran rendimiento de Luka Modric, la consistencia del centro del campo y la apuesta de Zidane por el uruguayo Fede Valverde como primer jugador de refresco para la medular, ha ido mermando el protagonismo de Odegaard hasta provocar su deseo de marcharse.