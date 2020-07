Colombiano Luis Suárez tampoco se escapa de la gran crisis del Real Zaragoza

El jugador colombiano del Real Zaragoza, Luis Suárez, tampoco escapó a la gran crisis por la que atraviesa el Real Zaragoza en el partido que le enfrentó al Real Oviedo y aunque, como siempre es habitual en él, luchó y peleó, estuvo a un nivel similar al resto del equipo.



Mire acá: Lazio se acerca a Luis Suárez y pagaría 20 millones de euros por él



El conjunto maño sigue sin despertar tras el parón liguero y eso afecta enormemente a un Luis Suárez que recibe pocos balones en buenas condiciones y, por lo tanto, tampoco goza de excesivas ocasiones para contribuir con lo que mejor sabes hacer, goles.



Su aportación en la derrota contra el Real Oviedo fue mejorable, como la de todo el equipo y especialmente sufre porque necesita asistencias que no le llegan.



En el minuto 30 apareció en una de sus clásicas cabalgadas por velocidad en la que se internó en el área por el lado derecho y puso un centro al interior del área pero no encontró rematador.



En el 39 se buscó espacio en la corona del área para un remate que, sin embargo, rechazó la nutrida defensa del Real Oviedo.



Tras el descanso estuvo a punto de marcar en su primera intervención con un gran remate a centro desde el costado izquierdo de Javi Puado que el meta Lunin salvó en una gran intervención.



A pesar de que el Real Zaragoza se volcó en los primeros minutos de la segunda parte sobre la meta del Real Oviedo no le llegaron balones al jugador sudamericano porque el conjunto asturiano supo cerrarse bien y evitar el camino hacia el área.

Puede ver: Llueven ofertas para Luis Suárez, el colombiano: ahora lo buscan en Italia

Solo en el tiempo añadido, en el minuto 95, consiguió forzar un penalti que fue transformado por su compañero Shinji Kagawa y que suponía el 2-4 que era inútil para la suerte del partido.