Con la victoria del Madrid, Zidane considera que "todavía hay Liga"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró "contento" por la imagen dejada por su equipo en el Nuevo Los Cármenes y la aportación de los canteranos, y aseguró que "todavía hay Liga", en el pulso que mantiene con el Atlético de Madrid por el título.



"Ganamos un partido importante, son tres puntos en un partido muy serio que hicimos desde el inicio con intensidad. Estamos contentos con la victoria", valoró en Movistar+.

"Había que sumar para seguir adelante a falta de dos partidos en un campo complicado ante un equipo muy bueno. Hemos conseguido un buen resultado jugando bien al fútbol. Me voy contento", añadió.



Zidane resaltó la aportación de los canterano Miguel Gutiérrez y Marvin, titulares en Granada. "Todos muy bien, también los chicos Miguel y Marvin que se ha hecho daño en el isquio, ojalá sea poco. Les he visto muy bien, quieren mostrar sus cualidades y lo hicieron".

"Hemos entrado muy bien al partido, era importante sumar. Todavía hay Liga, faltan dos partidos y tenemos que sumar. Lo hemos hecho en un campo complicado ante un equipo que está haciendo una buena temporada", sentenció.