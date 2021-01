Confesiones de Yerry Mina: cuenta por qué las cosas no salieron bien en el Barcelona

Yerry Mina sigue trabajando para ganarse la confianza del técnico Carlo Ancelotti y aportar lo mejor de su fútbol para que el Everton continúe peleando las posiciones altas de la Premier League. El central quiere dejar a un lado los malos momentos y enfocarse en hacer historia.

Sobre su carrera futbolística, Mina habló con el medio 'TalkSport' y recordó cómo fue su paso por el Barcelona de España, equipo donde duró 6 meses y no pudo brillar como esperaba, pese a haber tenido toda la actitud para destacarse en el conjunto catalán.

El central aseguró que no tuvo los minutos necesarios para demostrar que podía destacarse y por eso fueron momentos complicados. "Fue difícil. Las cosas fueron difíciles. Pero lo que siempre digo es que esos tiempos difíciles me hicieron realmente fuerte, y es algo de lo que puedo estar orgulloso y feliz en la actualidad", contó el zaguero.

"Fue un gran momento, hacer historia como el primer colombiano en jugar en el Barcelona. El fútbol, como la vida, te da muchos altibajos. Fue un gran éxito cuando fiché por el Barcelona. Pero por una razón u otra, las cosas no salieron bien. No tuve el tiempo de juego que necesitaba", dijo Mina, que a pesar de no haber podido mantenerse en Barcelona resalta que pudo aprender de esa experiencia.

Después del Mundial de Rusia 2018, tras su gran actuación donde fue importante con la Selección Colombia por los goles anotados, el Everton de Inglaterra se fijó en él. Al principio fue complicado aprender sobre la cultura inglesa, el idioma, pero se ha podido acostumbrar y hoy en día es titular del conjunto 'Toffee'.