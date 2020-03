Coronavirus puso en aprietos al Barcelona y los planes para su nuevo entrenador

A pesar de ser líder de la Liga Española y continuar con vida en la Champions League, Barcelona ha vivido constantes turbulencias en la temporada que desembocaron en la salida del técnico Ernesto Valverde y varios problemas internos en el plantel y la directiva.

Quique Setién llegó desde el Betis como la solución de emergencia en el banquillo culé y, aunque las cosas no marchan tan mal, en los planes del Barcelona sigue estando Ronald Koeman, con el que han tenido varios acercamientos y se especulaba que sería el adiestrador para la temporada 2020/21.

Sin embargo, en la cláusula de contrato que tiene Koeman con la selección holandesa, está claro que podrá irse al Barcelona solo después de la Eurocopa de naciones. El certamen estaba presupuestado para el verano de 2020 en el viejo continente, pero ante la pandemia del coronavirus y las extremas medidas de prevención, UEFA decidió aplazar el certamen para el próximo año.

“La cláusula en mi contrato para ir al Barça es para después de la Eurocopa. No se ha mencionado ninguna fecha, así que ahora es para después del Campeonato de Europa en 2021. Pero, de todos modos, no he pensado ni un segundo en eso", expresó el propio Koeman ante los medios.

A pesar de poder contar con algunos jugadores el próximo año que en este no podría, lamentó la situación del certamen de selecciones: “Es un golpe de suerte, pero lamento que la Eurocopa no se juegue ahora. Nos clasificamos con buen nivel, estábamos en buena dinámica y queríamos continuar así".

Y finalizó el mencionado diálogo respaldando a cabalidad las determinaciones de la UEFA con la Eurocopa ante el evidente riesgo de la pandemia: "Entendemos la decisión que se ha tomado y no nos sorprende. Lo que es primordial es la salud humana y evitar la propagación del coronavirus. Ahora consideraremos cómo podemos prepararnos para el momento en que se reinicien las competiciones internacionales de fútbol".