Corta y sin tantas vueltas: así fue la llamada de Koeman a Suárez

Luis Suárez tiene marcado su camino de salida de Barcelona y, aunque todavía no es oficial, el uruguayo ya se mueve en busca de un nuevo club para continuar su carrera. Sin embargo, hasta ahora no se tenían muchos detalles de la forma en la que se le había comunicado al uruguayo esta decisión, hecho que hoy se filtró a la prensa española y que rápidamente recorrió el mundo, pues fue el propio Ronald Koeman el encargado de contarle su decisión.

Según dichas informaciones, en una breve llamada que no superó los tres minutos, el técnico holandés se comunicó con el goleador, le dijo que no lo iba a tener en cuenta sin entrar en las razones y el suramericano, consciente de esto, solo habría aceptado asegurando que no quería convertirse en un problema, palabras con las que habría finalizado la charla que puso fin a la continuidad de un jugador que lo ganó todo con el club catalán.

"Koeman le dijo que no entraba en sus planes para la próxima temporada. Al uruguayo no le quedó otro remedio que aceptar la decisión del técnico y respondió que no iba a ser un problema para el club. Luis tampoco pidió más explicaciones ni el entrenador tampoco creyó necesaria dárselas", aseguró el diario 'Sport' de Barcelona en su edición de este martes.

Sin saber todavía dónde continuará su carrera, son varios los equipos que están interesados en un futbolista tan polémico como eficiente y quien, seguramente, dejará un espacio difícil de ocupar en un club que se encuentra en reconstrucción y quiere afrontar, con un nuevo técnico, una nueva etapa en la que varias de sus máximas figuras, podrían abanadonar el club.