Cortas palabras de James sobre el clásico Madrid vs Barcelona generan rumores

James Rodríguez sigue viviendo días difíciles en el Real Madrid por cuenta de lo que parece una irrefutable suplencia en el equipo blanco. Las lesiones y el bajón futbolístico que ha tenido lo han sacado de la consideración del técnico Zidane y, más alá de algunos partidos en la Copa del Rey, el colombiano es inexistente.

Bajo ese panorama, Real Madrid enfrentará a Barcelona este domingo en un clásico español que luce crucial en la lucha por el título de la Liga. El cuadro merengue llega en una racha negativa en todas las competencias y está a dos puntos de su acérrimo rival en la lucha por la punta del certamen ibérico.

Aunque todo indica que James Rodríguez no está en los planes de Zidane para este partido, sorprendió apareciendo en un video oficial del club merengue pautado por una casa de apuestas donde hace ‘jueguitos’ con un balón y responde una corta pregunta sobre el clásico del domingo junto a Luka Modric.

"En estos partidos gana el que menos falle, el que menos errores cometa", mencionó el colombiano sobre la exigencia que tendrá el Real Madrid enfrentando al Barcelona en el Santiago Bernabéu.

Por su parte, el croata Luka Modric también auguró un buen partido para los blancos: "Con nuestra gente vamos a hacer un buen partido y ojalá ganar".

Ante los malos resultados que ha tenido Real Madrid en los últimos partidos, no se descarta que Zidane realice algunas variantes significativas en el once inicial y, aunque James está lejos de volver a ser titular, podría reaparecer en la lista de convocados tras no estar entre los que enfrentaron a Manchester City en la Champions.