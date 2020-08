'Cucho' Hernández: "Hay responsabilidad por jugar en Getafe, pero presión no"

El delantero colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández Suárez, que jugará esta próxima temporada cedido en el Getafe por el Watford inglés, declaró este lunes que presión no tiene por jugar en el equipo español, aunque responsabilidad sí, puesto que en la plantilla azulona hay "mucha calidad".



Hernández, de 21 años, conoce bien la Liga española después de haber jugado cedido las últimas tres temporadas en el Huesca y en el Mallorca.



En la temporada 2017-2018 disputó 35 partidos y marcó 16 goles con el Huesca, con el que ascendió a Primera, y en la siguiente campaña debutó en la máxima categoría.



La pasada campaña jugó en el Mallorca, con el que disputó 22 encuentros y marcó cinco goles.



"Cuando me llamaron no lo dudé, porque año tras año están haciéndolo bien. Para un jugador es una buena oportunidad jugar aquí. Vengo a una familia y solamente quiero lo mejor para el grupo. Para ello espero hacer goles y dar todo al equipo", dijo 'Cucho' Hernández durante su presentación como nuevo futbolista azulón.



El delantero colombiano refuerza el ataque del Getafe junto con el internacional turco Enes Unal, que ha fichado cinco temporadas por el conjunto azulón.

"Creo que Enes y yo podemos entrar en el equipo. Somos agresivos y vamos a por todas. Los delanteros han puesto el listón muy alto aquí y nosotros nos tenemos que esforzar el doble. Hay mucha calidad en la plantilla", señaló.



Para el delantero colombiano "hay responsabilidad" por jugar en el Getafe, aunque "presión por hacer algo extraordinario, no".



'Cucho' no podrá jugar esta temporada competición europea con el Getafe. El equipo madrileño se quedó en la última jornada sin plaza para la Liga Europa después de estar casi toda la temporada entre los siete primeros de la clasificación.

"Muchos equipos sufrieron después del parón. Antes era casi imparable", apuntó el delantero colombiano, que aún no conoce a los que serán sus nuevos compañeros.



"Ya tendremos tiempo. Con los compañeros no he hablado aún. Conozco a Xabi Etxeita de Huesca, con el que tengo buena amistad", desveló.



El ariete colombiano aseguró que, aunque pertenece al Watford, "en la mente" siente que es del Getafe. "Daré el cien por cien por este equipo, que es el que me da de comer".



Antes de su llegada al Watford en 2016 procedente del CD América, Cucho, internacional absoluto con Colombia en una ocasión, militó en el Deportivo Pereira de su país, en el que despuntó con 25 goles en dos campañas.