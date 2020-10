'Cucho' Hernández no se rinde y espera un llamado de la Selección

Juan Camilo 'Cucho' Hernández tiene un objetivo claro a largo plazo: disputar el Mundial de Catar en 2022. Peleará por ello en los próximos años y, aunque no ha sido citado por su selección desde que Carlos Queiroz accedió al banquillo de Colombia, el jugador del Getafe no se rinde.

Solo ha defendido la camiseta de su país en una ocasión. Apenas 18 minutos en un amistoso frente a Costa Rica en los que tuvo tiempo de celebrar un doblete. En una entrevista con la Agencia EFE, reconoció que sueña con jugar junto a Falcao, habló de sus orígenes, su estilo, sus primeros meses en el Getafe y del choque que disputará ante el Barcelona este fin de semana. El 'Cucho', quiere triunfar.

Sobre si ha tenido contacto con Queiroz después de su actuación ante Costa Rica en un amistoso donde hizo dos goles, el 'Cucho' contó que todavía no. "No, la verdad que no hemos tenido contacto. Eso a mí no me preocupa en absoluto. Voy a seguir haciendo bien mi trabajo. Si marco diferencias aquí, en una de las ligas más importantes del mundo, tendré opciones de estar con la selección", dijo el atacante.

Respecto a la última convocatoria de Colombia, donde fueron llamados varios delanteros, Hernández se refirió a la competencia en la 'Tricolor'.

"Todo depende de cómo lo trabajes y lo que demuestre aquí. La llamada a la selección te la ganas en tu club. Si estás ahí es porque lo merecen y han trabajado para eso. Si haces un buen trabajo y marcas goles y haces asistencias, estarás más cerca. En lo personal, sé el talento que tengo y que puedo estar ahí. En este momento sé que no es suficiente y hay que mejorar para llegar", resaltó.

Por último, el 'Cucho' confesó que le gustaría jugar con Falcao en la 'Tricolor'. "Con Falcao, lógicamente. Por la historia, porque es uno de los mejores jugadores de la historia, es un referente y se me acaban las palabras para describir a Falcao. Significa mucho para el país por todo lo que le ha dado y sería muy lindo compartir con él", concluyó.