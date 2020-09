'Cucho' Hernández se acercó al gol, pero no acertó en el empate del Getafe

El Deportivo Alavés y el Getafe no pasaron del empate, 0-0, en un choque muy abierto disputado en Mendizorroza, correspondiente a la tercera jornada de LaLiga española, en el que la victoria pudo caer para cualquiera de los dos equipos.



Los vascos lograron su primer punto en tres partidos y los madrileños el cuarto en dos duelos disputados hasta la fecha, tras un envite en el que ambos contendientes buscaron con ahínco la portería rival, tuvieron ocasiones, pero no lograron hacer gol ante dos buenas defensas, bien posicionadas.



El duelo comenzó con mucho ritmo y con varias ocasiones para los dos equipos que practicaron un juego muy directo en los primeros minutos, cuando el marcador pudo cambiar varias veces.

La primera la tuvo Édgar Méndez después de una buena prolongación de cabeza del brasileño Deyverson sobre Joselu Mato, que cedió el balón al extremo canario, pero se entretuvo demasiado con el balón y no pudo rematar en la frontal del área pequeña.



Seguidamente fue Marc Cucurella quien condujo el balón por la izquierda y pudo dejar atrás el esférico para 'Cucho' Hernández que remató fuera por muy poco. El ritmo era endiablado con mucho protagonismo para los hombres de ataque de las dos escuadras.



El Getafe propuso una defensa muy cerca de la divisoria y el Alavés consiguió romper el fuera de juego en dos claras ocasiones, como la que tuvo Deyverson en el minuto, que no pudo superar con un vaselina sobre David Soria en un mano a mano.



Tras las primeras llegadas de blanquiazules y azulones, los de José Bordalás, intentaron completar ataques más largos para romper el dibujo 4-4-2, que introdujo por primera vez desde el inicio Pablo Machín. A pesar de todo, fueron los locales los que llevaron más peligro a la portería madrileño.



La presión de los vascos surtía efecto y no dudaban en darle velocidad a sus transiciones, donde la velocidad se imponía a la precisión en un choque donde el Getafe no encontraba su sitio, perdía las segundas jugadas y se veía superado en gran parte de las disputas aéreas.



Lo importante para los de Bordalás fue que no perdieron su sitio y comenzaron a asomarse a los dominios de un seguro Fernando Pacheco que estuvo muy atento y seguro en tres jugadas consecutivas que acabaron con remates de Marc Cucurella, Jaime Mata y 'Cucho' Hernández, a quien el asistente anuló un gol de manera acertada.



Al filo del descanso Joselu Mato tuvo la mejor ocasión de la primera mitad. En una internada de Luis Rioja, el sevillano conectó con Édgar Méndez y el balón rebotó en el delantero gallego en boca de gol, pero no consiguió empujarlo.



El guión no cambió mucho tras el paso por vestuarios. Joselu seguía ganando duelos de cabeza y llevando el peligro, mientras la entrada del turco Enes Unal ofreció más posibilidades a la delantera del Getafe.

Con el paso de los minutos, fue el plantel madrileño el que logró colgar más balones al área rival, pero no lograban conectar en condiciones con esos pases peligrosos ante una defensa local bien posicionada.



Pero el Alavés no le perdió la cara al partido. Deyverson peleaba cada balón y recorría kilómetros junto a su compañero Joselu para mantener la presión.



La segunda mitad sirvió para que debutaran esta temporada dos hombres muy importantes para los dos equipos, Manu García en los vascos y Ángel Rodríguez en los madrileños.



La recta final del envite estuvo marcada por el carácter defensivo de los dos equipos que no quisieron arriesgar con el 0-0 en el marcador, aunque fue el Alavés el que intentó buscar el desequilibrio en una recta final muy abierta.