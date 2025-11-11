Actualizado:
Mar, 11/11/2025 - 07:16
Cucho Hernández se sometió a cirugía: ¿cuál fue y cuánto tiempo estará de baja?
El delantero de la Selección Colombia tendrá que guardar reposo antes de volver a las canchas.
El delantero colombiano del Betis, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, ha sido operado de cornetes nasales para mejorar su capacidad respiratoria, ha informado este martes el club andaluz.
El punta cafetero ha aprovechado el parón de selecciones para someterse a una 'cirugía mínimamente invasiva de cornetes nasales', la cual se realizó con normalidad y dejó posteriormente al futbolista reposando en su domicilio.
¿Por qué ‘Cucho’ Hernández se operó los cornetes?
Según Viamed, grupo al que pertenece el hospital en el que ‘Cucho’ Hernández ha sido intervenido, los cornetes son estructuras carnosas que están en el interior de ambas fosas nasales, y su función es la de limpiar y humidificar el aire que se inspira, pero cuando poseen un tamaño superior al normal, se dilatan provocando dificultad al respirar.
El punta cafetero deberá guardar reposo durante tres o cuatro días y se someterá a una primera revisión en la primera semana de la operación, tras la que, según Viamed, se aconseja no hacer deporte en las primeras semanas de convalecencia.
🚑 PARTE MÉDICO | @CuchoHernandez, sometido a una cirugía mínimamente invasiva de cornetes nasales 🆙🇨🇴— Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) November 11, 2025
➡ https://t.co/RKB5jptayY pic.twitter.com/DJfHeliL1R
¿Cuándo tempo estará de baja el delantero colombiano?
El Betis ha señalado que la reincorporación del delantero colombiano "dependerá de su evolución", dejando en el aire la fecha exacta de su regreso a las canchas, teniendo en cuenta que ya será ausente con la Selección Colombia para los amistosos de noviembre contra Nueva Zelanda y Australia.
El próximo compromiso liguero del Betis tras el parón será el próximo 23 de noviembre ante el Girona en La Cartuja, duelo donde el exjugador de Deportivo Pereira y América de Cali podría regresar a las canchas, sin embargo, podría ser ausente por apenas pasar dos semanas de reposo y su vuelta se daría para el jueves 27 de noviembre por la fecha 5 de Europa League ante el FC Utrecht.
Cabe mencionar que el atacante nacido en Risaralda hace 26 años se ha convertido en una pieza importante para el Betis que dirige el técnico chileno Manuel Pellegrini, pues Hernández se ha reportado en esta temporada con 5 goles y 2 asistencias en 12 partidos disputados con el conjunto sevillano.
Agencia EFE / Antena 2