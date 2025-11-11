Cucho Hernández se sometió a cirugía: ¿cuál fue y cuánto tiempo estará de baja?

¿Cuándo tempo estará de baja el delantero colombiano?

El Betis ha señalado que la reincorporación del delantero colombiano "dependerá de su evolución", dejando en el aire la fecha exacta de su regreso a las canchas, teniendo en cuenta que ya será ausente con la Selección Colombia para los amistosos de noviembre contra Nueva Zelanda y Australia.

El próximo compromiso liguero del Betis tras el parón será el próximo 23 de noviembre ante el Girona en La Cartuja, duelo donde el exjugador de Deportivo Pereira y América de Cali podría regresar a las canchas, sin embargo, podría ser ausente por apenas pasar dos semanas de reposo y su vuelta se daría para el jueves 27 de noviembre por la fecha 5 de Europa League ante el FC Utrecht.

Cabe mencionar que el atacante nacido en Risaralda hace 26 años se ha convertido en una pieza importante para el Betis que dirige el técnico chileno Manuel Pellegrini, pues Hernández se ha reportado en esta temporada con 5 goles y 2 asistencias en 12 partidos disputados con el conjunto sevillano.