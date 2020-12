'Cucho' Hernández sobre la sanción: "No diré nada, pero ya saben que pienso"

El delantero colombiano del Getafe, Juan Camilo 'Cucho' Hernández, sancionado por el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) con cuatro partidos, se mostró molesto con la decisión adoptada y dijo que, aunque no dirá nada, se sabe lo que piensa.

"Hola a todos. Como saben me han sancionado con cuatro partidos por dar una respetuosa opinión. Sobra decir que no diré nada pero ya saben lo que pienso. A trabajar y animar a mis compañeros desde fuera", dijo 'Cucho' en un mensaje a través de sus redes sociales.



El colombiano fue sancionado por sus críticas al árbitro del encuentro que enfrentó a su equipo y al Granada, correspondiente a la séptima jornada de LaLiga Santander, disputado el 26 de octubre en el Coliseum Alfonso Pérez.

En la resolución, se recuerda que tras el choque, el jugador criticó al árbitro Jesús Gil Manzano, del que dijo: "Sí me molesta en lo personal que, durante todo el partido, fue un poco irrespetuoso con nosotros, amenazándonos desde el primer minuto, así que te condiciona, condiciona el partido, pero bueno eso ya lo dejo a un lado".



