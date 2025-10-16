Daniel Muñoz revoluciona España: los dos gigantes clubes que arman guerra

Sin duda alguna, el Crystal Palace le pegó al mercado de fichajes la temporada pasada con la contratación de Daniel Muñoz. El lateral colombiano dio el salto del Genk de Bélgica para la Premier League en donde no ha dejado de dar de qué hablar gracias a sus desbordes, sus centros y sus goles. Muñoz se suelta al ataque y ha despertado el interés de otros grandes europeos.

Mucho se ha hablado de un cambio grande para el futuro de Daniel Muñoz, que, no solo con el Crystal Palace, sino con la Selección Colombia ha dado golpes con asistencias y con anotaciones que le permiten estar en el radar más grande del balompié europeo.

Y es que, Daniel Muñoz es uno de los mejores laterales individuales. Con el Crystal Palace logró dos títulos que nunca se habían visto en la historia del club londinense. La FA Cup y la Community Shield. Además, está en la parte alta de la competencia inglesa y afronta la UEFA Conference League. El antioqueño marcó ocho goles y 13 asistencias en sus 74 partidos que ha disputado con la camiseta del Palace.

LOS NÚMEROS DE DANIEL MUÑOZ LO PONEN EN LA LIGA DE ESPAÑA

Con todo lo hecho en Inglaterra, su salida del Crystal Palace se puede acercar tomando rumbo para la Liga de España. Según el portal Transfermarkt, ya empieza a sonar el nombre del lateral de la Selección Colombia en el FC Barcelona y en otros medios en el Atlético de Madrid.

De hecho, el medio especializado en mercado de fichaje comentó que, los dos clubes españoles ya habrían entablado conversaciones con el Crystal Palace para preguntar por sus condiciones de cara al siguiente libro de pases. El jugador ya tiene precio y los dos elencos españoles ya conocen cuánto deben pagar.

Barcelona y Atlético de Madrid tendrían que poner 30 millones de euros sobre la mesa para poder convencer al Crystal Palace de soltar al lateral derecho. Sin embargo, el Palace ha hecho frente, dado que es un jugador vital para las intenciones de Oliver Glasner.

Daniel Muñoz ya había estado en la órbita del Barcelona y del Real Madrid, de este último por la lesión de Dani Carvajal en la temporada pasada. Su valor en el mercado cambió drásticamente, pasando de los diez millones de euros a los 25 millones. Los interesados tendrán que poner sobre la mesa 30 millones para poder negociar el fichaje.

LOS OTROS CLUBES QUE LO QUIEREN

Además del Barcelona y del Atlético de Madrid, también aparece el Manchester United. Uno de los objetivos del colombiano era poder jugar en el Old Trafford, lo cumplió con el Crystal Palace, pero esa meta podría llevarlo a firmar con el club mancuniano.

El Manchester United también ha dejado entrever su interés en contratar a Daniel Muñoz con el que buscan una solución para la temporada compleja en la que están durante la Premier League pasada y la actual.