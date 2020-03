De la cancha a las consolas: estos son los partidos de LaLiga Española en cuarentena

La cuarentena en España ha obligado a cancelar todos los eventos deportivos y el país ibérico vive una intensa lucha contra la propagación y consecuencias del virus. Ante eso, los futbolistas de LaLiga están en sus casas tratando de pasar tiempo en familia y adecuándose físicamente para cuando pueda volver a rodar la pelota.

Pero los aficionados no tienen espectáculo; y por eso es que se decidió organizar un torneo especial de FIFA 20 (video juego de fútbol) para que jugadores y representantes de los respectivos clubes compitan y los hinchas puedan verlo a través de internet. Ya se organizó un cronograma para los ‘gamers’ y el torneo se ha puesto en marcha.

Así las cosas, los partidos programados para la primera fase se han desarrollado de la siguiente manera

Leganes vs. Real Valladolid, Alavés vs. Celta de Vigo, y Real Sociedad vs. Eibar son los partidos que se jugarán este viernes y de allí se conocerán los rivales de Osasuna, Levante y el FC Barcelona respectivamente. De esa forma, se podría dar un derbi catalán a cargo de Adrián Embarba y Sergi Roberto.

Entretanto, Real Madrid se enfrentará a Granada, Atlético de Madrid se medirá ante Real Sociedad y Real Betis frente a Getafe; siendo Villarreal vs Sevilla el duelo más atractivo de este particular torneo que se ha armado en medio de la ausencia de deportes en España.

El certamen fue organizado y sorteado por Ibai Llanos, reconocido ‘gamer’ de España y tuvo un particular y rústico sorteo. Los partidos se pueden observar a través del canal de Twitch del mencionado personaje y en los próximos días se darían nuevos eventos.