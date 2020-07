De nuevo con polémica: Real Madrid venció a Bilbao y se acerca al título

Sergio Ramos, transformando con autoridad un penalti sancionado a instancias del VAR por pisotón de Dani García a Marcelo, permitió al Real Madrid derrotar al Athletic Club en San Mamés (0-1) y acerca al título liguero al conjunto blanco.



La derrota frena al Athletic en su intento de asaltar unas posiciones europeas en las que durmió tras ganar el miércoles al Valencia en Mestalla, pero que le siguen quedando a dos puntos antes de que la Real Sociedad, séptima, visite este lunes al Levante.



El conjunto vasco se quejó de que el VAR no revisase una jugada parecida unos minutos después con pisotón de Sergio Ramos a Raúl García que no fue sancionado.

De inicio, Zidane dejó a Kroos en el banquillo y apostó por Rodrygo y Asensio como acompañantes de Benzema en ataque. Mientras, Garitano repitió su exitosa fórmula de Mestalla manteniendo en el once a Unai López y Córdoba y también a Muniain escorado a la derecha, con Raúl y Williams como pareja más adelantada.



Arrancó mejor el Madrid, presionando arriba a un Athletic al que le costaba zafarse en la salida del balón. Los de Zidane, además, tuvieron la primera ocasión, una falta directa desde más allá de 20 metros en la que Asensio obligó a Simón a despejar apurado. Carvajal cogió el rechace, pero no centró bien sobre Benzema.



Respondió el Athletic con un cabezazo de Raúl, a centro de Unai López, que tuvo una respuesta parecida en Courtois, y varias cabalgadas de Williams que el veloz delantero bilbaíno no logró terminar bien.

En la primera, luego sancionada con fuera de juego, Marcelo le bloqueó el remate; la segunda se la cortó, listo y rápido, Militao; en la tercera buscó una escuadra y el balón se le fue un poco alto; y en la cuarta también salió por encima del larguero una picada.



En medio, a Rodrygo se le marcó también arriba un primer gran centro de Asensio desde la izquierda que botó antes de llegar al brasileño; y, ya entrando en el tiempo añadido, a Benzema también se le fue un cabezazo en una inmejorable posición al segundo gran centro del zurdo balear.



Se mantuvo el tono de no demasiada intensidad el comienzo del segundo tiempo, aunque con dominio blanco. No llegaba a crear ocasiones ninguno, pero el Madrid amenazó con un tiro de Modric y, sobre todo, en un balón en el área que Benzema bajó con el pecho sin encontrar un compañero al que pasar y sí un rival que se le echó encima hasta neutralizarle.



Un centro de Yuri y otro que Raúl no pudo acabar de controlar no impidieron que siguiese el dominio blanco hasta que llegó el primer gol, a instancias del VAR. Un penalti por pisotón de Dani García a Marcelo, muy protestado por el Athletic, que transformó Sergio Ramos.



Una jugada muy parecida en el otro área, con pisotón de Sergio Ramos a Raúl García, no fue sancionada y el choque ya se escoró definitivamente hacia Courtois.



Tuvo sus opciones de empatar el Athletic, pero ni De Marcos estuvo fino en el área ni Villalibre encontró un compañero en un buen centro al área ni Sancet sacó nada de una incursión peligrosa.



Con una refriega de última hora, saldada con tarjetas, terminó un choque muy igualado, aunque con dominio más claro del Madrid y ocasiones parecidas por los dos lados.



- Ficha técnica:



0 - Athletic: Unai Simón; Capa, Yeray (Unai Núñez, m.21), Iñigo Martínez, Yuri; Dani García (Sancet, m.78), Unai López (Vesga, m.63); Muniain, Raul García, Córdoba (De Marcos, m.63); y Williams (Villalibre, m.78).



1 - Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Valverde (Kroos, m.85), Modric; Asensio (Lucas Vázquez, m.74), Rodrygo (Vinicius, m.74) y Benzema (Jovic, m.93).



Gol: 0-1, m.73: Sergio Ramos, de penalti.



Árbitro: José Luis González González (Comité Castellano y Leonés). Mostró tarjeta amarilla a los locales Raúl García (m.39), Dani García (m.73), Muniain (m.95) y Yuri (m.96), y a los visitantes Sergio Ramos (m.91), Casemiro (m.93) y Carvajal (m.96).



Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de LaLiga, la séptima tras el parón por la pandemia, disputado en San Mamés a puerta cerrada.