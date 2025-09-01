Deossa en el ojo del huracán por polémica: Betis tomaría dura decisión

Llegó la hora para que Nelson Deossa se estrenara con la camiseta del Real Betis en lo que es su primera experiencia en Europa. Infortunadamente, todo se demoró por una lesión en el tobillo izquierdo con la que se presentó el colombiano antes de la primera fecha de LaLiga.

Betis ha sufrido bastante en este arranque y esperaba contar con Nelson Deossa para poder escalar posiciones y meterse en la parte alta. La lesión de Isco también jugó una mala pasada. En ese sentido, la recuperación del caldense era necesaria. Su rendimiento en Rayados de Monterrey ilusionó a la hinchada, pero a la hora de la verdad, quedaron desilusionados.

Y es que, este domingo 31 de agosto, Nelson se estrenó entrando en el segundo tiempo en un partido que el Betis perdió 1-2 ante el Athletic de Bilbao. Deossa no pudo hacer mucho para remontar el partido y quedó en el ojo del huracán por una polémica que se presentó después de la derrota.

“ES UN FIESTERO”; NELSON DEOSSA SUMA POLÉMICA EN ESPAÑA

Cuando terminó el partido, al parecer Nelson Deossa salió por la noche a ROSSO by Antique Theatro, una de las discotecas de Sevilla. El jugador abrió la polémica justo después de hacer su respectivo debut con la camiseta del Betis y, además, tras una derrota en condición de local que complicó al club en su aspiración de ascender posiciones en la clasificación.

Con pocos minutos en cancha, todavía no se puede sacar conclusiones de su rendimiento con el Betis, pero sí se puede hablar acerca de su compromiso con el club y eso se prestó para discusiones. Los hinchas aparecieron en las redes sociales por su salida después de perder en su primer partido como bético.

Uno de los aficionados afirmó que no está bien salir de fiesta tras la derrota, otro indicó, “lo celebró yéndose de copas, buena forma de hacerlo. Es un fiestero”. Por su parte, otro pidió que el Betis tome acciones, “primeros minutos en la Rosso también. Urge toque de atención para que no se convierta en la tónica habitual del jugador”.

BETIS PODRÍA TOMAR MEDIDAS CON EL CASO DE NELSON DEOSSA

La polémica ya quedó abierta con Nelson Deossa que quedó retratado por su actitud una vez terminó su primer partido que acabó con derrota. Hubo mucho ruido en las redes sociales por los hinchas, pero parece que todavía no ha retumbado en el Betis.

Su equipo podría tomar medidas o decisiones para los próximos partidos del Betis cuando regresen a la actividad tras el parón. Manuel Pellegrini deberá hacerle seguimiento al jugador colombiano que habría salido de fiesta en Sevilla. Habrá que esperar qué hará el chileno con el volante ex Rayados de Monterrey.

Betis tendrá poco más de una semana para escalar el caso de indisciplina y tomar las decisiones que crean acordes para con Nelson Deossa. El próximo partido del elenco sevillano será el domingo 14 de septiembre contra el Levante.