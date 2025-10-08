Deossa entregó buenas noticias para Selección Colombia: Betis lo confirmó

Los centrales Marc Bartra y Diego Llorente y el centrocampista colombiano Nelson Deossa han sido este miércoles las novedades en la vuelta al trabajo del Betis tras su triunfo de la pasada jornada de la Liga española ante el Espanyol (1-2) una vez superadas las dolencias que los han mantenido al margen en las últimas semanas.

Los zagueros, con sendas lesiones musculares, y el centrocampista, con una en el tobillo, no han participado en los últimos compromisos del equipo bético, aunque ya el técnico verdiblanco, el chileno Manuel Pellegrini, había adelantado que los tres futbolistas estarían listos para después del parón de selecciones.

En la sesión de hoy, según se ha visto en los minutos abiertos a los medios, Bartra y Llorente, ausentes desde el duelo ante la Real Sociedad el 19 de septiembre; y Deossa, quien se resintió frente al Levante cinco días antes, han trabajado con diferentes intensidades y se apuntan para el próximo duelo liguero del Betis ante el Villarreal.

De la evolución de estos tres jugadores, dependerá el número de minutos que Pellegrini les dé ante el conjunto castellonense, duelo que los verdiblancos afrontan en cuarta posición con quinces puntos y que el entrenador chileno prepara sin sus internacionales y sin Isco Alarcón, único inquilino de la enfermería bética.

Pellegrini deberá esperar, además, a la evolución del medio marroquí Sofyan Amrabat, quien se encuentra con la selección de su país pese a que sufrió una lesión en el recto femoral derecho como consecuencia de un golpe en el partido frente al Ludogorets búlgaro de Liga Europa.

Junto a Amrabat, están con sus selecciones su compatriota Ez Abde, el suizo Ricardo Rodríguez, el colombiano Cucho Hernández, el hispano-dominicano Júnior Firpo, el argentino Giovani Lo Celso, el congoleño Cédrick Bakambu, y los españoles Ángel Ortiz (sub-21) y Pablo García, quien está en Chile disputado el Mundial sub-20.