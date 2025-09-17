Deossa le sigue dando ‘problemas’ al Betis: confirman mala noticia

Después de lo que fue su paso por Rayados de Monterrey, Nelson Deossa cumplió el sueño de firmar un contrato con un equipo europeo recalando nada más ni nada menos que en el Real Betis, un club que pelea por competencias internacionales en la Liga de España.

Sin embargo, tras el Mundial de Clubes, Nelson Deossa llegó lesionado a España y se perdió los primeros tres partidos de la temporada. Además, tampoco estuvo en la pretemporada. Volvió para sumar minutos ante Athletic Bilbao entrando en el segundo tiempo y tuvo su primera titularidad enfrentando al Levante. Tuvo interesantes disparos durante los 45 minutos iniciales, pero salió sustituido.

Solo alcanzó a jugar 45 minutos en el campo de juego. Infortunadamente, una reincidencia en la lesión de tobillo habría sido determinante para que Manuel Pellegrini lo reemplazara para el segundo tiempo. No quieren correr riesgo, y, al parecer, el oriundo de Marmato, Caldas no estaba preparado para sumar sus primeros minutos.

REINCIDIÓ EN UN GOLPE EN EL TOBILLO Y NO ENTRENÓ

Los primeros 45 minutos fueron complicados y se vio que no está al 100% recuperado por la lesión del tobillo. Justamente, una vez que terminó el compromiso, Nelson Deossa se sometió a estudios para detectar la gravedad del golpe.

No ha salido un reporte médico o resultados del estudio, pero sorprende bastante que el mediocampista colombiano no se ha entrenado desde el lunes con el Betis y, por esta situación, Manuel Pellegrini dejó claro que no tendrá en cuenta al ex Monterrey en el partido contra la Real Sociedad por la Liga de España el viernes 19 de septiembre.

El parón de selecciones no pudo ayudar a Nelson Deossa en su recuperación. Aunque podía ser determinante para ganar confianza y para ultimar detalles para ponerse en forma y para ser titular, todo se vino abajo por reincidencias en una lesión de su tobillo. No está en forma, no se ha entrenado y, por ahora, no será tenido en cuenta para el próximo partido liguero.

MANUEL PELLEGRINI ANALIZÓ LA POSICIÓN DE NELSON DEOSSA

Antes de que se jugara el partido contra el Levante, Manuel Pellegrini dio declaraciones sobre el impacto que le puede brindar el mediocampista colombiano en los próximos partidos. Además., dejó claro que iba a ser titular frente al club valenciano, y efectivamente fue inicialista.

El entrenador chileno afirmó que, “es un jugador de mucha ida y vuelta, ya sea por banda o por dentro, se puede acomodar también detrás del punta, pero creo que se acomoda más en la posición que tenga más espacio”. En su primer partido con el cuadro bético como titular, Nelson Deossa sí contó con huecos grandes para demostrar su misil en sus pies. Sin embargo, no pudo marcar y fue reemplazado.