Deossa se sinceró en el Betis y destacó actor clave: "Me convenció"

A principios del mes de agosto, la novela del futuro de Nelson Deossa acabó con su vinculación al Real Betis Balompié de la Liga de España. El volante caldense cumplió uno de los principales sueños de cualquier jugador emprendiendo el viaje al balompié europeo, firmando con un elenco que disputará la UEFA Europa League.

Sin duda alguna, jugar una competencia internacional puede ser una de las grandes razones que impulsaron a que Nelson Deossa firmara con el Betis. No obstante, no es la única. Entre ellas, perseguir el sueño de encarar un Mundial también entra en la escena y, pese a que en Monterrey ya estaba siendo convocado para la Selección Colombia, vincularse a un club europeo le daría más chances de estar.

Vea también: Arturo Reyes alista su regreso al FPC: habría tres candidatos a ficharlo

Nelson Deossa tuvo que esperar una semana para ser presentado de manera oficial en el Benito Villamarín, estadio que ahora será su casa a nivel profesional. En medio de su presentación, el colombiano dio varias claves que lo motivaron a tomar la oferta del Betis, superando a otros clubes como Roma o West Ham.

Las primeras palabras de Nelson Deossa como nuevo jugador bético demostraron que contó con aliados para firmar su contrato con la institución oriunda de Sevilla, España. Juan Camilo Hernández y Sergio Canales, compatriota y compañero del Monterrey, respectivamente fueron determinantes para que el caldense tomara esta opción.

LA CONFESIÓN DE NELSON DEOSSA PARA FIRMAR CON BETIS: “ME CONVENCIÓ”

Durante el evento de la presentación, Nelson Deossa, quien disputó el Mundial de Clubes con Monterrey destacó que viene de una lesión en el tobillo izquierdo y que, por este detalle se complica su debut, pese a que el colombiano espera estar a tope ante Elche el lunes 18 de agosto.

Sumado a lo anterior, reveló que su sueño es estar en el Mundial de 2026, y estar en una liga europea puede ser esencial para que el colombiano esté en el radar de Néstor Lorenzo. Pero, más allá de ello, también se sinceró e indicó que Sergio Canales lo convenció.

Le puede interesar: ¿Millonarios hizo las cosas mal?: FIFA podría sancionarlo por polémica en fichajes

Sergio Canales jugó por varias temporadas en el Betis, antes de recalar en México. Canales fue el actor ideal para que Nelson Deossa aceptara la oferta del elenco español por encima del West Ham y de la Roma. De hecho, en su presentación, el colombiano confirmó que, “lo hablé con Canales, me convenció mucho, me habló muy bien de la institución, la calidad de personas que hay. Eso también te ayuda y te genera confianza para tomar la decisión que fue venir acá”.

Bajo ese panorama, Sergio Canales fue la principal razón por la que Nelson Deossa tomó la oferta por parte del Betis. El colombiano, que contó con un apoyo por parte del mediocampista español no dudó en firmar con el cuadro bético para afrontar su primera experiencia en Europa.

EL DEBUT Y COMPARTIR CON JUAN CAMILO HERNÁNDEZ EN EL BETIS

Además del convencimiento por parte de Sergio Canales para llegar al Betis, Juan Camilo Hernández también tuvo mucho que ver, pues, es más fácil adaptarse cuando hay compatriotas en el equipo. En la presentación, Nelson Deossa afirmó que, “el ‘Cuchito’, que actualmente está acá, me lo confirmó, me dijo la clase de personas que había y optamos por venir acá”.

Lea también: Hay revuelo con Linda Caicedo; Real Madrid le tendría fuerte restricción

Por su parte, todavía no hay claridad de cuándo jugará Nelson Deossa su primer partido en el nuevo club, “ojalá, Dios permita que pueda estar para el lunes, aún no lo sé, estoy en la fase final de mi recuperación”. La lesión de Isco Alarcón, que estará por fuera de las canchas en los primeros meses puede ser determinante para que Deossa arranque como titular en el esquema de Manuel Pellegrini.