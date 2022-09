Desde Real Madrid acusan a sus rivales: "Quieren hacerle daño a Vinícius"

Antonio Rüdiger, central alemán del Real Madrid, entiende el comportamiento de rivales ante el fútbol del brasileño Vinícius Junior, y reconoció que ve "comprensible" que algunos le "quieran hacer daño", pero defendió que a su compañero "le gusta divertirse jugando".

"Es a lo que se dedica Vinícius, él regatea y es comprensible que haya rivales que quieran hacerle daño cuando tienen ocasión. Uno intenta contrarrestarlo, yo lo he intentado en alguna ocasión. Es normal que intentes reducir una de sus máximas cualidades pero siempre respetando al rival. Todos tenemos que hacer nuestro trabajo y él también para que su equipo gane", opinó.

Vea también: La Serie A plantea introducir el fuera de juego semiautomático

"No tengo que hablar demasiado de sus cualidades, es un enorme jugador como todos saben y sigue haciendo lo del año pasado. En el vestuario es un chico tranquilo, una persona que le gusta divertirse jugando y en el campo aporta todo lo que tiene. Como compañero uno se siente más tranquilo porque sabe que tiene un gran jugador al lado. Como persona es alguien con quien da gusto estar", defendió.

Y resaltó la facilidad que ha tenido para adaptarse a su nuevo equipo pese a que desde fuera podía pensar que sería un vestuario más complicado.

"Todos mis compañeros son gente normal. Desde fuera, cuando uno ve a un jugador del Real Madrid, se imagina como sería estar dentro de su vestuario, que podría ser difícil, pero lo cierto es que ha sido la adaptación más cómoda que he tenido. Estoy rodeado de jugadores normales, educados y respetuosos. Solo puedo tener buenas palabras", manifestó.

Buen conocedor del Leipzig, el defensa alemán aseguró que "tiene excelentes jugadores en ataque", la intensidad y que juegan con "mucho ritmo". De todos los jugadores del rival, se quedó con Christopher Nkunku. "Es un buen jugador joven, el mejor de su equipo durante la última temporada. Ha ido desarrollándose muy bien".

Le puede interesar: Rayo Vallecano prepara la salida de Falcao: confirmaron un delantero 'de lujo'

Pese a no hablar en castellano en su rueda de prensa Rüdiger explicó que es el idioma que utiliza en el terreno de juego. "Es muy importante hablar en el campo, que haya comunicación y hablar con el resto de compañeros te facilita la vida. Hablo en español y de momento todos me entienden".

"No sé si le doy miedo a alguien, lo que me gusta es ser agresivo jugando de una manera limpia, mis estadísticas lo dicen, no tengo una sola roja en los cinco últimos años. Voy a seguir así porque mi naturaleza es jugar con fuerza", dijo.