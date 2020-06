Dinero extra para Santa Fe: Atlético de Madrid se queda con Leicy Santos

El Atlético de Madrid confirmó que hizo uso de la opción de compra por el pase de la jugadora colombiana Leicy Santos que llegó cedida esta última temporada al conjunto español y ahora seguirá vistiendo la camiseta de este club hasta 2021.

La colombiana ha sido una de las revelaciones del equipo ‘rojiblanco’ este año en el cual quedaron segundas en la tabla de clasificación de la liga española que se terminó de manera anticipada por cuenta de la pandemia del coronavirus y ahora se preparan para lo que será el reinicio de la Champions League.

Después de confirmarse esta noticia, la deportista habló con el canal oficial del equipo y aseguró estar muy emocionada con la posibilidad de seguir en el conjunto europeo luego de haber sido campeona en Colombia con Independiente Santa Fe.

"Estoy muy feliz y contenta de poder seguir aquí. Desde que llegué al Atlético me he sentido como en casa. La afición, el equipo y todo el club me han hecho sentir parte de este club. Me siento muy satisfecha de poder continuar y aportar al equipo mi fútbol y experiencia", explicó la deportista.

Con relación a los objetivos que se tienen planteados para el regreso de la temporada, Leicy aseguró que ya tienen en la mira lo que será el regreso de la Champions League femenina en la cual estarán enfrentando al Barcelona en los cuartos de final.

Leicy Santos en esta temporada jugó un total de 20 partidos con el Atlético siendo titular en 16 oportunidades, además porque anotó un total de cinco goles y fue una de las grandes figuras del equipo que ahora espera seguir en carrera en el torneo internacional.