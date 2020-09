Dolor de cabeza para el Real Madrid: Hazard vuelve a lesionarse

El centrocampista belga Eden Hazard no reaparecerá con el Real Madrid en el partido de este miércoles ante el Real Valladolid, tras confirmar las pruebas médicas a las que se ha sometido que sufre una lesión muscular en su pierna derecha.



Hazard es baja de última hora y no reaparecerá en el partido que el Real Madrid disputa ante el Real Valladolid en el estadio Santiago Bernabéu.



Después de completar una pretemporada con trabajo específico de potenciación del tobillo derecho operado, Hazard se sumó la pasada semana a la dinámica de grupo y estaba convocado por Zinedine Zidane para regresar a los terrenos de juego. Una inoportuna lesión retrasará aún más su aparición en su segunda temporada con el Real Madrid.



"Tras las pruebas realizadas hoy a Eden Hazard por los servicios médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en la pierna derecha", reza el parte difundido por el conjunto madridista que no especifica el grado de rotura y apunta a que le belga está "pendiente de evolución".



El centrocampista había sido incluido hoy por el técnico de la selección belga, el español Roberto Martínez, en la convocatoria de los "Diablos Rojos" para los partidos del 8, 11 y 15 de octubre frente a Costa de Marfil, Inglaterra e Islandia, respectivamente.