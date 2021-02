Dura crítica de Jackson Martínez al Atlético de Madrid por las lesiones que lo retiraron

Jackson Martínez, gran delantero colombiano, tuvo que anunciar su retiro del fútbol profesional hace poco luego de una larga lucha entre lesiones donde nunca pudo ser el mismo. Precisamente en charla con 'Primer Toque de Win Sports', el exdelantero contó detalles de su recuperación y señaló al Atlético de Madrid, club donde en ese momento estaba.

Cuando 'Chachachá' se lesionó por primera vez fue en 2015 en las Eliminatorias a Rusia 2018 en un partido ante Chile en Santiago, él fue figura. Sin embargo, luego de ese problema físico no pudo ser el mismo.

"Después de 2015 fue una lucha, muchas personas me dijeron que no desistiera, pero yo no desistí, sino que ya no podía y ya no debía, fueron 5 años de batallar. Sigue siendo difícil porque uno nunca espera retirarse por causa de una lesión, sino tomando la decisión de decir hasta aquí quiero jugar, pero en mi caso fue una lesión y es más duro aún", dijo Martínez.

Respecto a lo que vivió en el Atlético de Madrid, para el Jackson no se trató de la mejor manera el problema físico. De ahí en adelante todo fue de mal en peor, el jugador perdió minutos, fue transferido a China y no volvió a ser el mismo.

"Donde fue la lesión se habla poco, mi lesión ocurrió en el partido contra Chile, en el 2015. De ahí viene, yo llego a Atlético de Madrid y me empiezan a tratar un esguince, cuando yo había tenido esa lesión unas cinco veces, yo sé que lo que tengo no es eso, por el dolor, por la forma en la que yo sentía mi pie, yo sabía que no era eso. Mi tobillo no se inflamó... Conocía todos los tipos de esa lesión, pero no sabía de la gravedad que tenía. Y yo continúo, vuelvo a la cancha y sigo con la molestia. Porque confías en que los doctores te dicen que lo que tienes no es nada grave", contó.

"Mi lesión fue en el partido contra Chile en 2015. Llegó un momento en el que yo no podía ni pisar, ahí la cirugía era obligatoria", reiteró.

Jackson, que pudo haber regresado al Independiente Medellín para jugar en el fútbol colombiano, prefirió dar un paso al costado.