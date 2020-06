Dura respuesta de Zidane a James por pedir más minutos en Real Madrid

Luego de las declaraciones de James Rodríguez donde manifestó su descontento por no tener los minutos que espera en el Real Madrid y avizorando que podría dejar el club merengue para la próxima temporada, el técnico Zinedine Zidane fue consultado en rueda de prensa tras vencer al Mallorca por la fecha 31 de la liga Española.

“No tengo que explicar nada, yo soy el entrenador y al final estamos todos aquí. Yo creo que James es un jugador como todos y yo sé que él quiere jugar como todos y es normal, pero al final son decisiones y yo intento hacer las cosas como entrenador del Real Madrid. No tiene anda que ver con Isco, James u otro”, señaló en primera medida.

“Al final esto no va a cambiar lo que estamos haciendo todos porque cada uno aporta su granito de arena y lo más importante es eso; yo no me voy a meter en lo que dicen las portadas”.

Asimismo, el timonel se refirió al cansancio en su plantilla de jugadores que lo ha obligado a hacer rotaciones, como la del domingo donde James fue titular: "No nos quedamos siempre a trabajar delante de la portería pero sí cuando tenemos tiempo. Lo hacemos con Vinicius y con todos. Lo importante es que estamos haciendo las cosas bien. Es la cuarta victoria seguida pero sabemos que ahora vamos acumulando partidos que hacen que estemos un poco cansados. Hay que recuperar bien todos y pensar en el próximo", manifestó.



"El cansancio tras cuatro partidos lo estamos notando. Hoy acabamos más cansados pero no es solo cuestión del Real Madrid, veo todos los partidos y es una cuestión de todos los equipos. Jugar con calor cada tres días se paga pero hay que aguantar", añadió.

Zidane celebró el momento de Sergio Ramos y su gran gol de falta llevando a un partido su trabajo de entrenamientos. "Me alegro por su gol. Es nuestro capitán y nuestro líder, defensivamente ha mostrado el camino a seguir, ofensivamente me alegro porque entrena faltas y marcarla es una satisfacción para él y para nosotros".



"Sergio es un jugador de aquí que lleva muchos años en el Real Madrid y tiene que retirarse aquí, lo diré siempre", añadió.