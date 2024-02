Eden Hazard recordó al Real Madrid y tiró dardos al club: “yo no soy así”

El fichaje de Eden Hazard al Real Madrid tuvo que llegar antes. Fue uno de los mejores jugadores en el último tiempo del Chelsea, y su acercamiento a España era antes del 2019. Tal vez en la temporada 2016-17, en donde era mucho más joven, y las lesiones no se habían apoderado del talentoso jugador.

Sin embargo, su llegada al Real Madrid no se dio como él, ni nadie deseaban. Esos 110 goles que marcó en el Chelsea, quedaron limitados en el conjunto español sumando apenas siete tantos en 76 encuentros disputados. Fueron cuatro temporadas, en las cuales vivió un calvario mucho más grande que el anterior por las lesiones y el poco protagonismo.

Vea también: Real Madrid recuperó a un jugador, y perdió a otro para el derbi

Con tantas figuras que hay en el Real Madrid, es imposible tener el puesto asegurado. En una entrevista con L’Équipe, Eden Hazard señaló, “fui seguidor de Zidane desde pequeño, el Bernabéu, la camiseta blanca… el Madrid tiene un encanto que los demás no tienen, es un club especial. Pero más allá de eso, creo que no encajo. Es un club un poco presumido y yo no soy así. La forma cómo jugábamos no me gustaba, pero era mi sueño. No podía acabar mi carrera sin venir aquí”.

Tildándolos de presumidos, también tocó el tema de las lesiones que lo mermaron completamente, “me habría gustado hacer las cosas a mi manera y triunfar. El Madrid es más grande que cualquier otra cosa y es complicado jugar allí. Quizá necesitaba entrenar más. Tuve las peores lesiones en el peor momento: la operación, la placa, vuelvo, me duele, fuerzo… después llega Ancelotti y me preparé bien, jugué bien, pero mi cuerpo, el dolor, las lesiones…”.

Siguiendo el capítulo interminable de las lesiones, continuó, “una mañana, cuando me desperté, tenía un bulto en el tobillo. Una infección. Me van a operar otra vez, que es lo que yo quería y pedí. Me quedaban dos años más de contrato y me dije: ‘adelante, intenta hacerlo. Luego, perdí mi sitio, mi confianza y luego mis ganas. Me hubiera gustado entender por qué y no pude”.

Le puede interesar: ¿Cuáles son los planes de Eden Hazard después de anunciar su retirada del fútbol?

Pero también se culpó asimismo de no poder triunfar, “me dejé llevar como me dejo cada verano. Siete años en Inglaterra, sin descanso en Navidad, dándolo todo, cuando tenga tres o cuatro semanas de vacaciones ‘no me molestes’: barbacoas, vino… todo eso. Y es lo que me permitió reiniciar y empezar de nuevo. Después en el Madrid la cosa salió mal y ya está”.