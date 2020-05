Edwin Congo puso la cara tras operativo por tráfico de drogas en España

Este martes, desde España saltó una dura noticia al conocerse que el exfutbolista colombiano Edwin Congo había sido detenido por la policía de ese país en medio de una operación contra el tráfico de drogas.

Congo, recordado por un fugaz paso en el Real Madrid, fue detenido, pero horas más tarde puesto en libertad luego que él entregara algunas declaraciones a la policía sobre diferentes preguntas que le hicieron en el marco de la operación y ahondando en personas que el exjugador podría conocer.

Así lo hizo saber en el programa español ‘El Chiringuito’ donde ejerce como comentarista del fútbol español: "Estoy muy tranquilo. No es una situación cómoda, pero estoy en casa y tranquilo… Me han hecho una serie de preguntas y, al terminar, he regresado a casa", señaló en primera medida.

"Como persona pública, siempre he intentado estar con la gente e intentar ayudar. La Policía me ha hecho una serie de preguntas y me han enseñado fotografías de gente que me habían presentado… La Policía me ha dicho que me tengo que apartar de personas que no me hacen bien", confesó el colombiano sobre el lío en el que se metió.

"La Policía llevaba tiempo siguiéndome y sabían qué hacía y cómo lo hacía y qué tipo de persona soy… He estado declarando una hora en comisaría", enfatizó para limpiar su nombre de las duras acusaciones.

Y el colombiano cerró pidiendo respeto: “¿Uno de los peores días de mi vida? Estoy tranquilo, confinado en mi casa y muy bien de salud… No se me puede pisotear de la noche a la mañana...simplemente esclarecer los hechos", al tiempo que quiso dejar en alto el nombre de su familia y de ‘El Chiringuito TV’, donde fue entrevistado por el reconocido José Pedredol.