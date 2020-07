Ejemplo para James: así se vive la suplencia en Real Madrid, según uno de sus 'cracks'

El madridista croata Luka Modric, de 34 años, está convencido de que tiene por delante varios años más de buen fútbol y espera cerrar su carrera en el Real Madrid.



"Siento de forma convincente de que tengo en las piernas todavía varios años de verdadero fútbol. Y estoy seguro 100 % de que todavía quiero jugar...", dijo Modric en declaraciones al deportivo croata "Sportske Novosti en su edición de hoy.



El principal deportivo croata ha proclamado a Modric, capitán de la selección croata, como el mejor jugador en la historia del fútbol croata, tras una elección organizada por varios expertos y los aficionados del país balcánico.



"Espero derribar también el estereotipo de que en el Real no se puede terminar la carrera después de los 34/35 años. Me sacrifiqué mucho para llegar al Real, pasé de todo y no desistiré fácilmente. Lucharé sobre el terreno para merecer quedarme", aseguró el jugador.

Se refirió así a sus planes para después de junio 2021, cuando expire su contrato actual con el Real.



El futbolista, que en 2018 ganó el Balón de Oro y los premios de Mejor Jugador de Europa y el Mejor Jugador del Mundo de la Fifa, considera que la prensa española ha sido injusta con él a veces durante esta temporada, precisamente por su edad.



"No quiero ser protegido de críticas por mis méritos pasados, pero creo que es justo y que me merezco que se me juzgue según lo que muestro sobre terreno y no por el prejuicio sobre mi edad", comentó Modric.



En todo caso, la persona clave de los nuevos éxitos del club blanco, es Zidane, un entrenador carismático que comprende bien el juego y a los jugadores, según lo describe.

"Zidane ha confirmado su clase, y no solo el fútbol, que es fantástico. Zidane una vez más demostró ser una persona superior. Creó de una manera reconocible un gran ambiente dentro y alrededor del equipo. Da tranquilidad, es muy correcto en su acercamiento al jugador. Siempre hay quienes no juegan tanto como les gustaría, no están contentos y eso tiene sentido. Pero el enfoque del entrenador ha contribuido a que todos se sientan parte del equipo y acepten su estado actual", señaló el croata.

También habló de cómo vivir la suplencia en Real Madrid sin llegar a tener conflictos como los de James Rodríguez y Gareth Bale: "Le dije lo que me estaba preocupando. No es un problema si no me veo en primer plano, pero quería saber si ese estado era coyuntural o de más largo plazo. Entrené bien, y lo que jugué, sin falsa modestia, fue bueno. No fue reconocido en los medios, pero sabía que era así. Quería saber si el entrenador lo ve así o no, si algo ha cambiado, porque al final lo más importante es lo que piensa el jefe".

"En el vestuario, todos son buenos tipos, no hay nadie que cree problemas por sus propios motivos, no hay unas supuestas manzanas podridas", culminó el mediocampista abogando por sus compañeros.