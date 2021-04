El balance del primer mes de Joan Laporta como presidente del Barcelona

Joan Laporta cumple este 7 de abril un mes desde que ganó las elecciones a la presidencia del FC Barcelona con el 54,28% de los votos (30.184) de los socios azulgranas y en este período ya ha tomado algunas decisiones trascendentales, como la incorporación de Ferran Reverter como director general del club, que marcarán el rumbo de su mandato.



El fichaje del CEO de MediaMarkt Saturn, que no se incorporará a tiempo completo en el club hasta el 30 de junio, cuando finalice el contrato con su actual empresa, ha sido el más aplaudido desde dentro de la entidad azulgrana a causa de la eficiencia que ha demostrado en sus primeros días de trabajo, según han explicado a EFE diferentes fuentes del club.



Otra de las caras nuevas que ha levantado aplausos ha sido la de Mateu Alemany, el director de fútbol de Laporta, que en el pasado fue presidente del Mallorca y director deportivo del Valencia.



Además, el nuevo presidente ya ha nombrado a los vicepresidentes de su junta: Rafael Yuste será el deportivo y primero; Maria Elena Fort se encargará del área institucional y será la primera portavoz de la historia del club; Eduard Romeu tendrá la vicepresidencia económica; Antonio Escudero, la social; y Juli Guiu, la de márketing.



Pero este primer mes de mandato de la nueva junta también ha tenido algunas sombras, como la improvisación a la hora de cerrar el aval de 124,6 millones de euros para poder ser investida, y quedan muchos temas por solucionar, empezando por la delicada situación económica del club y continuando por la renovación de Leo Messi.



A día de hoy están en marcha diferentes auditorías para conocer el estado real de la entidad y, según ha podido saber EFE de fuentes directivas, la junta directiva se ha propuesto ser lo más hermética posible "para el bien del club" hasta que conozcan todo con más detalle.



De momento, los números que se han encontrado los nuevos directivos son peores de lo que se esperaban, con lo que las pérdidas de esta temporada serán muy cuantiosas si no se toman medidas de calado en el apartado de gastos.



A continuación repasamos los momentos clave de estos primeros 31 días de Laporta al frente del Barcelona:



-7 de marzo: Laporta se impone en las elecciones del FC Barcelona con un 54,28% de los votos por delante de los otros dos candidatos, Víctor Font y Toni Freixa, con un 29,99% y un 8,58%, respectivamente.



-8 y 9 de marzo: Se desvelan los nombres de Ferran Reverter como nuevo director general del club, de Mateu Alemany como director de fútbol y de Àlex Barbany, miembro del comité de dirección de la consultora inmobiliaria CBRE España, como director de ingresos.



-9 de marzo: El nuevo presidente, acompañado por el vicepresidente deportivo y primero Rafael Yuste, viaja a París con el primer equipo masculino de fútbol para asistir a la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain. Durante el viaje Laporta tiene contacto por primera vez con los jugadores y el cuerpo técnico de Ronald Koeman.



-13 de marzo: Jaume Giró, quien debía ser el vicepresidente económico de Joan Laporta, finalmente comunica que no formará parte de la junta directiva "por motivos profesionales".



-16 de marzo: La madrugada del 16 al 17, el día límite para cerrar el aval de 124,6 millones de euros (el 15% del presupuesto del club), la junta de Laporta lo firma en una notaría barcelonesa.



Finalmente, el aval se reparte entre los 60 millones de los miembros de la junta, 10 de un amigo anónimo de Laporta, 5 de un crédito pedido por el mismo presidente, 30 de una sociedad patrimonial del fundador de Mediapro Jaume Roures y 17,3 de José Elías, el propietario de la empresa de energías renovables Audax.

-17 de marzo: Laporta y su junta directiva, formada por 19 miembros, es investida en la tribuna del Camp Nou ante unos 300 invitados, entre los que se encuentran los expresidentes Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Enric Reyna y Joan Gaspart.



El nuevo presidente vuelve a hacer público su deseo de que Leo Messi, que está presente en el acto, se quede y transmite su confianza a Ronald Koeman, que también se encuentra entre el público.



-19 de marzo: Laporta inaugura la Cruyff Court Jordi Alba de l'Hospitalet de Llobregat en su primer acto oficial y sentencia que no hubiese podido empezar mejor "como presidente".



Ese mismo día por la tarde se realiza la primera reunión de la junta directiva, en la que son designados Rafael Yuste como vicepresidente deportivo y primero; Maria Elena Fort como vicepresidenta institucional y Eduard Romeu como vicepresidente económico. Además, Josep Cubells es elegido como secretario y Ferran Olivé, como tesorero.



-22 de marzo: El parón de selecciones para el primer equipo masculino de fútbol empieza después del triunfo por 1-6 ante la Real Sociedad y Laporta lo aprovecha para reunirse con Ronald Koeman y su cuerpo técnico de cara a planificar la próxima temporada.



-29 de marzo: El club prescinde de Albert Soler, director del área de deportes profesionales, y de Román Gómez-Ponti, jefe de los servicios jurídicos. Óscar Grau, el aún CEO hasta que Ferran Reverter pueda ejercer a tiempo completo las funciones, se hace cargo temporalmente el área de deportes profesionales y Cristina Belloque se hacer cargo de los servicios jurídicos también de forma interina.



-30 de marzo: Se celebra la segunda reunión de la junta directiva. En esta se nombra a Antonio Escudero como vicepresidente social y a Juli Guiu como vicepresidente de mercadotecnia. Además, se anuncia que Maria Elena Fort será la primera portavoz en la historia del Barcelona y se designan las demás funciones de los directivos.



-1 de abril: Laporta se reúne con el padre del jugador del Borussia Dortmund Erling Haaland y con su representante, Mino Raiola, para conocer las condiciones de un posible fichaje.



-7 de abril: Según sendas informaciones publicadas por el rotativo La Vanguardia, y no confirmadas por la entidad azulgrana, el Barcelona incorpora a Ferran López, el número dos de los Mossos d'Esquadra, como responsable de seguridad, y a Jaume Guardiola, hasta hace unos días consejero delegado de Banc Sabadell, como presidente de la Comisión Económica.



Además, diferentes medios dan por hecho que Ramon Planes, el secretario técnico, seguirá en el Barcelona más allá de este verano gracias al buen entendimiento que ha tenido con Mateu Alemany, el director de fútbol.