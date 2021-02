El "círculo vicioso" de lesiones en Eden Hazard agota la paciencia de Real Madrid y Bélgica

Bélgica, un pequeño país que logró un meritorio tercer puesto en el último Mundial, ve la Eurocopa de este verano como una oportunidad histórica para que su generación de oro dé un primer título a la selección, y por eso inquietan cada vez más los recurrentes problemas físicos de su capitán y atacante del Real Madrid, Eden Hazard.



"La situación aún no es dramática pero, ante la Eurocopa, es urgente que Eden salga de este círculo vicioso", ha declarado al diario flamenco 'Nieuwsblad' uno de los médicos de los Diablos Rojos, Kristof Stas.



Ese médico de la selección que dirige el español Roberto Martínez ha sido el último en expresar una preocupación constante en el mundo del fútbol belga, que teme que su gran estrella, junto a otras figuras como el centrocampista del Manchester United Kevin de Bruyne, el portero del Real Madrid Thibaut Courtois o el delantero del Inter de Milán Romelu Lukaku, no pueda rendir en la Eurocopa.

Antes, en noviembre, otro doctor del combinado nacional belga, Kris Van Crombrugge, había relacionado las recurrentes lesiones del delantero con el estrés.



"En Madrid, las expectativas son altas. En el exterior, Eden da la impresión de ser bastante impermeable a la presión, pero nadie escapa al estrés. Puede tener un impacto en los músculos", declaró Van Crombrugge al diario 'Het Laatste Nieuws', donde dijo temer que el espíritu de superación de Hazard le hubiera empujado a llevar "su cuerpo un poco demasiado lejos".



De ahí que la recaída de Hazard, que según anunció el miércoles el Real Madrid sufre una nueva lesión muscular en la pierna izquierda que se prevé que le aparte de los terrenos de juego al menos un mes, se esté llevando gran parte de la atención de los medios deportivos belgas esta semana.

"Hazard va a superar los 300 días de baja en el Real Madrid", publicaba el miércoles el diario DH Les Sports, que contabilizaba ocho lesiones, 287 días de baja y 43 partidos de ausencia del belga desde su llegada al vestuario del Santiago Bernabéu la pasada temporada.



"Esperábamos que Eden Hazard batiera todos los récords desde su llegada al Real Madrid en 2019, pero no este", añadía ese diario sobre un jugador muy querido en Bélgica, donde no se le recuerdan salidas de tono y ejerce un papel fundamental como líder de la selección, según ha explicado en varias ocasiones Roberto Martínez.



Sobre el jugador, que desde que llegó al Real Madrid del Chelsea ha tenido desde una lesión en un tobillo que le obligó a pasar por quirófano hasta coronavirus, Martínez ha dicho siempre que es "un verdadero líder" en el vestuario belga.



A priori, Hazard podría llegar a tiempo para los duelos de Bélgica a partir del 24 de febrero contra Gales, República Checa y Bielorrusia en el marco de la clasificación para el Mundial de Catar, y no es la situación del jugador a corto plazo la que preocupa en la federación belga.



"Eden está fuera cuatro semanas, así que será complicado para la próxima pausa internacional. Pero estamos en contacto estrecho con el departamento médico del Real Madrid y con tiempo decidiremos qué es lo mejor para el jugador. Por supuesto, contamos con él para la Eurocopa", declararon a Efe fuentes de la federación a propósito de la lesión de Hazard.



Elegido por la Federación como el "icono" de los últimos 125 años del fútbol en su país, Hazard es el líder de la mejor generación de la historia del fútbol de la pequeña y húmeda planicie belga, una selección que actualmente ocupa el primer puesto del ránking de la FIFA.



Más allá del bronce en el Mundial de Rusia 2018, los "Diablos Rojos" sólo atesoran en su palmarés una final de Eurocopa en 1980, cuando las que eran entonces sus estrellas, el portero Jean-Marie Pfaff y el delantero Jan Ceulemans, no pudieron frenar a la Alemania de Bernd Schuster, Horst Hrubesch y Karl-Heinz Rummenigge (2-1).



El exinternacional belga y comentarista deportivo Marc Degryse ha comentado que teme que Hazard, que el pasado 7 de enero sopló las velas de su 30 cumpleaños, no llegue a la cita continental de naciones que se celebrará entre el 11 de junio y el 11 de julio en 12 ciudades europeas, si la pandemia no cambia el guion.



"Parece que no puede recuperar su forma. Por supuesto, existe la falta de preparación y esto es el resultado de un año y medio de dificultades en el Real Madrid. Pero si miramos hacia el futuro cercano, creo que la Eurocopa puede ser problemática", dijo Degryse al medio flamenco 'VTM News' a propósito de la última lesión de Hazard.