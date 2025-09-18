Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 19:34
El 'Cucho' se prepara para una nueva jornada de liga
El Betis recibe a la Real Sociedad por la quinta fecha de la liga española.
El Real Betis juega mañana frente a la Real Sociedad en un partido que promete llevarse todos los reflectores en el inicio del fin de semana. Con la ausencia confirmada de Nelson Deossa otro colombiano estará presente y seguramente sea inicialista y fundamental para las intenciones de su equipo.
El Betis que no ha arrancado la temporada de la mejor manera recibe en el Benito Villamarín a una Real Sociedad necesitada de puntos.
El 'Cucho' Hernández será titular
Juan Camilo Hernández viene siendo pieza clave en el equipo dirigido por Mauricio Pellegrini, si bien todavía no se le ha abierto el arco de la manera en la que todos esperamos, el colombiano viene siendo importante para el equipo bético.
Con un golazo la fecha pasada frente a Levante para poner el 2-1 parcial, el 'Cucho' llega en uno de sus mejores momentos. Se entiende muy bien con sus compañeros, tira desmarques, arrastra marcas y se asocia para el bien del equipo y sus compañeros se lo hacen saber. Ante la ausencia de Deossa y la lesión de Isco el colombiano seguramente comparte el centro del ataque con Gio Lo Celso y tendrá como apoyo en las bandas al amado por la afición Anthony y al marroquí Abde por el otro lado.
Ambos necesitan los tres puntos
El equipo local suma hasta ahora 6 puntos en el campeonato y tras un arranque complicado busca recuperar la senda de la victoria y empezar a meterse en la pelea por los puestos de arriba, llegan tras un sufrido empate 2-2 frente al Levante.
Por el otro lado está la Real Sociedad, el equipo encabezado por Oyarzabal no ha arrancado para nada bien la liga, se encuentra una posición arriba de los puestos de descenso con apenas dos puntos, con dos empates y dos derrotas buscan una victoria que les dé un poquito de aire para salir de este bache y empezar a escalar posiciones para ubicarse mejor en liga.
Fuente
Antena 2