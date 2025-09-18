El 'Cucho' se prepara para una nueva jornada de liga

El 'Cucho' Hernández será titular

Juan Camilo Hernández viene siendo pieza clave en el equipo dirigido por Mauricio Pellegrini, si bien todavía no se le ha abierto el arco de la manera en la que todos esperamos, el colombiano viene siendo importante para el equipo bético.

Con un golazo la fecha pasada frente a Levante para poner el 2-1 parcial, el 'Cucho' llega en uno de sus mejores momentos. Se entiende muy bien con sus compañeros, tira desmarques, arrastra marcas y se asocia para el bien del equipo y sus compañeros se lo hacen saber. Ante la ausencia de Deossa y la lesión de Isco el colombiano seguramente comparte el centro del ataque con Gio Lo Celso y tendrá como apoyo en las bandas al amado por la afición Anthony y al marroquí Abde por el otro lado.