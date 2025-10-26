El dato que condena a Barcelona en el Clásico: ‘culpa’ del cuerpo técnico

Fue un partido gris para el Barcelona después de todo lo que se había hablado a lo largo de la previa del partido contra el Real Madrid. Su visita al Santiago Bernabéu fue sumamente caliente por las palabras de Lamine Yamal en contra del club blanco que fueron reprochadas sobre el final de los 90 minutos disputados.

Justamente, Lamine Yamal no influyó directamente a lo largo del compromiso. Su presencia no destacó y no estuvo a la altura de los Clásicos pasados. Tampoco fluyó el mediocampo, más allá de uno que otro intento de Fermín López que fue el autor de la única anotación culé.

En este compromiso, Hansi Flick no pudo estar sobre la raya por la expulsión contra el Girona la fecha pasada. Aunque el miércoles Barcelona esperaba poder bajar la sanción, no fue posible y en su lugar estuvo su ayudante, su asistente técnico, el alemán, Marcus Sorg que ya ha trabajado en varias experiencias con el entrenador ex Bayern Múnich.

Junto con Hansi Flick ya había trabajado, pero en esta ocasión, le tocó completamente solo dar la conferencia de prensa previa y posterior al Clásico, y estar en la raya mientras Flick lo sufría en el palco del Santiago Bernabéu. Marcus Sorg volvió a quedar retratado en el Barcelona recordando dos antecedentes que ocurrieron en diciembre de 2024.

MARCUS SORG Y EL DATO QUE LO DEJA MAL PARADO EN EL BARCELONA

Esta era la tercera ocasión en la que a Marcus Sorg le tocaba tomar las riendas del Barcelona. El dicho dice que ‘la tercera es la vencida’, pero en esta oportunidad, tampoco fue el día de suerte para el asistente técnico alemán que esperaba dar el golpe en el Clásico.

A Marcus Sorg ya le había tocado suplir a Hansi Flick en el Barcelona desde que llegaron al club. Fue en dos ocasiones seguidas en diciembre de 2024, y el resultado no fue el mejor. En el primer examen, Sorg cayó ante el Leganés por la mínima diferencia en un juego en el Estadio Montjuic en condición de local.

El único gol en ese partido fue obra de Sergio González sobre los cuatro minutos. La siguiente semana, Barcelona tenía la misión de redimirse en un encuentro pesado frente al Atlético de Madrid. Marcus Sorg tuvo que volver a suplir a Hansi Flick y nuevamente, los ‘colchoneros’ se salieron con la suya.

Durante ese partido, Pedri abrió la cuenta a favor del Barcelona en la primera media hora del partido. Sin embargo, el Atlético de Madrid dio el golpe en el segundo tiempo sobre los sesenta minutos con gol de Rodrigo De Paul y de manera agónica, Alexander Sorloth puso el segundo.

Las expulsiones de Hansi Flick ante el Betis en 2024 y frente al Girona liquidaron al club dejando en escena a Marcus Sorg que no quedó bien parado por tres derrotas en los tres encuentros que ha tenido que dirigir reemplazando a su compatriota alemán desde la raya.