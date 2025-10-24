Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 15:32
El Madrid llega mermado al Clásico: La defensa está en crisis
El equipo de Xabi Alonso llega con bajas sensibles al partido.
El Clásico que todos esperaban tiene un ingrediente de tensión extra para el técnico Xabi Alonso. Justo después del partido ante Juventus, el club blanco ha comenzado a centrar su mirada en el duelo frente al Barcelona, y los indicios son preocupantes, la defensa está casi al borde del colapso. Con múltiples bajas y una plantilla mermada, el entrenador vasco cruza los dedos para encontrar la mejor línea defensiva ante el rival de siempre.
Las bajas que complican la zaga merengue
El más reciente problema surgió con Raúl Asencio, canterano y defensor central, quien sintió molestias al final del enfrentamiento frente a Juventus y tuvo que ser sustituido. Además, el club confirmó que David Alaba se mantiene como baja por una lesión muscular, mientras que Dean Huijsen lucha por llegar. En definitiva, solo Éder Militão se encuentra con alta completa, lo que deja a Xabi Alonso con opciones muy limitadas en el centro de la defensa.
En la banda derecha la situación no es menos crítica. Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold siguen recuperándose de dolencias físicas, lo que ha obligado a recurrir al versátil Federico Valverde como lateral por derecha. Si alguno de los titulares llega, deberá ser evaluado cuidadosamente para no arriesgar su condición física antes de un choque decisivo frente al Barcelona.
Una racha negativa que ejerce presión extra
Más allá de las inevitables bajas, Real Madrid arrastra una racha muy negativa frente al Barcelona, ya acumula cuatro derrotas consecutivas en el Clásico, lo que añade un factor psicológico importante para el equipo y su técnico.
Xabi Alonso, consciente de la magnitud del duelo, no elude la responsabilidad:
Estamos donde estamos y estamos bien. Veremos el domingo. Mañana tenemos que recuperar bien y preparar bien el partido. Hemos ido en línea ascendente y la línea es buena. El Clásico tiene mucho significado tanto por el partido en sí como por la clasificación y por la repercusión que tiene
El vasco sabe que este encuentro es una especie de final anticipada por el título de LaLiga, y pese a las bajas, mantiene la confianza en su grupo para frenar el poder ofensivo del Barcelona.
Fuente
Antena 2