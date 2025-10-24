El Madrid llega mermado al Clásico: La defensa está en crisis

Las bajas que complican la zaga merengue

El más reciente problema surgió con Raúl Asencio, canterano y defensor central, quien sintió molestias al final del enfrentamiento frente a Juventus y tuvo que ser sustituido. Además, el club confirmó que David Alaba se mantiene como baja por una lesión muscular, mientras que Dean Huijsen lucha por llegar. En definitiva, solo Éder Militão se encuentra con alta completa, lo que deja a Xabi Alonso con opciones muy limitadas en el centro de la defensa.

En la banda derecha la situación no es menos crítica. Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold siguen recuperándose de dolencias físicas, lo que ha obligado a recurrir al versátil Federico Valverde como lateral por derecha. Si alguno de los titulares llega, deberá ser evaluado cuidadosamente para no arriesgar su condición física antes de un choque decisivo frente al Barcelona.