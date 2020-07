El otro descenso que le suman a Bernardo Espinosa en España

El descenso de Bernardo Espinosa en la liga española ha llamado la atención en Colombia, toda vez que se convirtió en su tercer revés consecutivo, esta vez con el Espanyol. Cabe señalar que con sus dos anteriores equipos también había vivido la misma experiencia. Primero con el Middlesbrough en la Premier League, y luego con el Girona también en la primera división española en la campaña 2018-2019.



A ello se le sumó el descenso que también sufrió con el Rácing de Santander en la campaña 2012 cuando debutó en la categoría de honor del fútbol ibérico. No obstante, a Bernardo Espinosa le achacan otro descenso que muchos no recuerdan y es el que debió afrontar con el Sevilla Atlético, el segundo equipo del conjunto andaluz, en la campaña 2009 tras firmar su primer contrato como profesional.



Espinosa, de hecho, debutó en 2008. Para la siguiente campaña actuó algunos partidos pero padeció una fuerte lesión que le impidió tener más minutos. No obstante, su escuadra escuadra, que jugaba en segunda división, no pudo sostenerse y cayó de categoría, consumándose el primer revés para el colombiano.

Disculpas a los hinchas del Espanyol

Entre tanto, el presidente del Espanyol, Chen Yansheng, afirmó este jueves que "la mayor responsabilidad del mal resultado deportivo" del equipo esta temporada, descendido a Segunda división, es suya y pidió sus "más sinceras y profundas disculpas a la afición y los seguidores que se preocupan por el equipo".



El mandatario blanquiazul no escondió, en un comunicado facilitado por la entidad catalana, que ahora el club iniciará "una profunda autocrítica y reflexión".