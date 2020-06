El panorama de los colombianos en la Liga de España

En el reinicio de la Liga de España, son cinco los colombianos que podrán actuar y un total de seis jugadores los que integran los planteles de los equipos de primera división, sin embargo, apenas la mitad de ellos tienen un panorama favorable desde lo individual, mientras que en lo individual la situación no es más alentadora, más que para un par de ellos, quienes no pelean por salvarse del descenso.

Bajo estas condiciones, este es el panorama de los colombianos en la liga española.

James Rodríguez: el volante está más cerca de irse que de quedarse en el cuadro blanco de la capital madrileña. No tiene demasiados minutos, sin embargo, debe aprovechar para mostrar lo mejor de su juego si Zidane decide darle la oportunidad de disputar algunos minutos. Real Madrid quiere alcanzar a Barcelona en lo más alto de la tabla de posiciones.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández: es tal vez uno de los que más posibilidades tiene de figurar en estos últimos partidos. Puede ser un jugador importante para Mallorca, que intenta salvarse del descenso y la tendrá difícil pues tiene que sumar varios puntos tanto en condición de local como de visitante.

Jeison Murillo: el defensor se consolidaba en la Liga antes de la detención de la competencia, sin embargo, tocará esperar a ver cómo vuelve de este parate y si Celta es capaz de retenerlo, mientras lucha por no caer a la segunda división pues su lugar también se encuentra comprometido.

Carlos Bacca: más suplente que titular en el 'Submarino Amarillo'. Un jugador que ha bajado mucho su nivel y esto le ha quitado oportunidades en un equipo que, aunque esté lejos, todavía sueña con llegar a puestos de clasificación europea.

Santiago Arias: otro que podría abandonar el fútbol español para la próxima temporada, debido a la poca cantidad de minutos que tiene. Su lugar fue entregado a Kieran Trippier y el colombiano es uno de los que ve menos minutos en el equipo rojiblanco.

Bernardo Espinosa: el defensor central, habitual con Espanyol, vive desde lo colectivo una situación bastante complicada, pues el equipo de Barcelona está practicamente descendido y depende, además de varios resultados, de sí mismo, para salvar la categoría.

Neyder Lozano: el defensor central no tuvo una buena temporada a causa de las lesiones y no jugaría en lo que resta del año competitivo, ya que, pese a que se está recuperando, en Granada no lo apuran y él prefiere cuidarse para volver a estar listo en el próximo curso.