El pedido que le hizo Maturana a James si llega al Atlético de Madrid

Francisco Maturana es una voz autorizada para hablar de figuras del fútbol colombiano, entre ellas James Rodríguez, el jugador que suena para varios equipos frente a su inminente salida del Real Madrid. El '10' tendría posibilidades de ir a la Premier, aunque la versión que más fuerza tomó en los últimos fue la del Atlético de Madrid, el rival de su actual club, quien ya lo pretendió algunos meses atrás.

Al respecto se refirió el entrenador de la Selección Colombia en la década de los 90, quien a su vez dirigió al conjunto ‘colchonero’ durante un corto tiempo luego del mundial de Estados Unidos 94. Sobre cuál decisión debería tomar James, ‘Pacho’ apeló a su cautela para manifestar , en entrevista con ESPN, que sea cual sea la decisión, lo importante es que el nacido en Cúcuta vuelva a mostrar su mejor versión.

¿ATLÉTICO DE MADRID ES BUENA OPCIÓN PARA JAMES RODRÍGUEZ?#ESPNRadioColombia Francisco Maturana entregó su opinión sobre el presente del mediocampista colombiano. pic.twitter.com/G65O4qzu1u — ESPN Colombia (@ESPNColombia) May 23, 2020

“Es muy difícil… Lo que tienen estas figuras es que dan licencia para que todos nosotros hablemos sobre lo que tiene que hacer y sobre lo que puede pasar. Cosa que nadie sabe y se especula con eso. Yo tengo una admiración por este chico. Parece que no pero he estado muy cerca de su caminar. Tengo los conceptos de gente cercana a él… Esperemos… uno se reinventa todos los días y esperemos que en este nuevo día podamos encontrar la mejor versión de James. Yo no estoy en capacidad de darle directrices, simplemente soñar con que él pueda llegar a darle al fútbol lo que es capaz de dar”, sea que llegue al Atlético o a otro club del balompié inglés.

Vale recordar que así como el conjunto español, el que se mencionó fue al Newcastle, un equipo que hace parte de la clase media de la Premier League, pero que espera aumentar su protagonismo con la llegada inversores árabes.