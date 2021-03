El Real Madrid sufre un hackeo y su cuenta anunció lesión falsa de Rodrygo

El Real Madrid sufrió horas antes del enfrentamiento ante el Atalanta de la Liga de Campeones, un hackeo en sus redes sociales para anunciar la recaída de la lesión muscular en el en el bíceps femoral derecho que sufría el brasileño Rodrygo Goes, que según informa el club a Efe se encuentra en perfectas condiciones para jugar el encuentro.



Rodrygo no sufre ninguna molestia ni ha recaído de la rotura muscular que le tuvo más de dos meses apartado de los terrenos de juego. El Real Madrid publicó el mismo parte médico que el difundido tras la lesión del delantero brasileño ante el Granada y posteriormente confirmó que se debía a un hackeo.



De esta forma, las bajas que cuenta Zidane para disputar el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Atalanta, son las de Dani Carvajal, Álvaro Odriozola, Eden Hazard y Mariano Días por lesión, más el brasileño Casemiro por sanción. Rodrygo, que se perfila titular, podrá participar en el encuentro si el técnico francés lo estima oportuno.

Entretanto, el técnico del Atalanta Gian Piero Gasperini, técnico del Atalanta, consideró este lunes que el regreso del francés Karim Benzema, que no estuvo presente en Bérgamo por lesión, aumentó el nivel competitivo de un Real Madrid que encara, opinó, como favorito la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, tras su triunfo por 1-0 de la ida.

"Es suficiente ver los goles de Benzema para saber que es uno de los mejores delanteros del mundo y su regreso da un valor aún más grande al Madrid. Pero el Madrid no es solo Benzema, puede marcar de varias maneras", afirmó Gasperini, en la rueda de prensa previa a la cita de este martes en el estadio Alfredo Di Stéfano.

El preparador italiano dejó atrás las polémicas de la ida por la expulsión al suizo Remo Freuler, a los 17 minutos de partido, y advirtió de que, pese a que el Real Madrid es favorito, el Atalanta sigue "vivo" y motivado para jugarse sus opciones de pasar a cuartos de final. "No estaba enfadado, estaba dolido por no haber podido jugar un partido como queríamos. No pensamos en lo que pasó en la ida, mañana hay otro partido. Seguimos vivos y pese a que sea complicado, nuestra motivación es muy alta para hacer un buen partido, para medirnos con uno de los mejores equipos del mundo", afirmó al referirse a las duras acusaciones que realizó al acabar el partido de ida.