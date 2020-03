El temor de Zidane con sus hijos y secretos de su manejo de vestuario en Real Madrid

El francés Zinedine Zidane desvela, en la biografía que tiene su apellido como título, escrita por su compatriota el periodista Frédéric Hermel, desde cómo trata de educar a sus cuatro hijos -Enzo, Luca, Théo y Elyaz- para que no se conviertan en “unos pequeños idiotas”, a su gestión de un vestuario como el del Real Madrid, donde asegura que no “presume” de lo que fue como futbolista.



“Llevo diecisiete o dieciocho años de vestuario sobre los hombros y sé de qué va esto. No soy de los que presumen delante de los jugadores. Sólo quiero que comprendan lo que tienen que hacer”, es una de las frases que dice el entrenador en el libro, según adelanta el escritor en una entrevista con la revista Vanity Fair.

Poco se sabe del día a día de la familia Zidane, a pesar de llevar afincados en Madrid durante casi 20 años, y en el libro cuenta cómo manejó la educación de sus hijos, que incluso a dos de ellos, Enzo y Luca, ha dirigido en el Madrid.



“No quiero que la abundancia, todo lo que represento, todo lo que pasa a mi alrededor los lleve por mal camino. Quiero que sean buena gente. Mis hijos no tienen una vida como los demás. Tengo miedo de que se conviertan en unos pequeños idiotas. Eso es lo que más temo”, desvela en ‘Zidane’.

En otros apartes de ese libro, el timonel francés desvela sus molestias cuando es evidente la falta de actitud de algunos jugadores; incluso la prensa española se animó a especular con James y Bale. Así como detalles disciplinarios para mantener la armonía en el vestuario.