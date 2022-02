Elche Vs Rayo Vallecano: hora y cómo ver a Falcao este viernes en LaLiga

Elche y Rayo Vallecano se enfrentan en el estadio Martínez Valero con la necesidad de sumar los tres puntos, ya que los ilicitanos quieren recuperar su buena dinámica de este 2022, interrumpida la pasada jornada en Sevilla, mientras que el cuadro madrileño pretende poner fin a su caída en la Liga.

ELCHE VS. RAYO VALLECANO: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Elche Vs. Rayo Vallecano se puede ver en directvsports.com, DIRECTV Sports App, DIRECTV Sports. En Estados Unidos transmite ESPN+ y En México lo hace Sky HD, Blue To Go Video Everywhere. TeleCinco Espana, DAZN llevan el juego por televisión en España.

España: 9:00 pm

Colombia: 3:00 pm

Argentina: 5:00 pm

México: 3:00 pm

Estados Unidos: 3:00 pm (este), 12:00 pm (pacífico)



El conjunto local afronta el encuentro en una posición desahogada, a seis puntos del descenso, pero quiere seguir sumando para acercarse lo antes posible al objetivo de la permanencia.



El Elche afronta el partido con bajas significativas, ya que su entrenador, Francisco Rodríguez, no podrá contar en este encuentro con Gonzalo Verdú y Gerard Gumbau, sancionados por acumulación de tarjetas, ni con el colombiano Helibelton Palacios, lesionado.



Tampoco estará en el equipo ilicitano, por segunda semana consecutiva, el delantero argentino Lucas Boyé, quien sigue en proceso de recuperación de una dolencia muscular.



Francisco sí podrá contar finalmente con los delanteros argentinos Guido Carrillo, entre algodones toda la semana tras sufrir un golpe en el partido ante el Sevilla, y Ezequiel Ponce, refuerzo del mercado de invierno, quien debuta en una convocatoria tras estar recuperado de una lesión en la rodilla.



La presencia de Barragán en el lateral derecho, de Pedro Bigas o Diego González en el eje de la defensa, y de Raúl Guti en el medio campo pueden ser las principales novedades que presente el Elche en su alineación con respecto al último encuentro.



Enfrente estará el Rayo, que se encuentra en una mala dinámica de resultados que, unido al mal clima social que se vive con la afición enfrentada al presidente, Raúl Martín Presa, hacen que el ambiente por Vallecas no sea el más idóneo para disfrutar de una temporada que, pase lo que pase en las próximas semanas, será histórica solo por el hito de jugar las semifinales de la Copa del Rey.



En 2022 el Rayo lleva disputados cinco partidos de Liga y no ha ganado ninguno. Cuatro derrotas y un empate es el pobre balance que registra el equipo que dirige Andoni Iraola en este último mes y medio, en el que los resultados han frenado la euforia.



Ese mala inercia del Rayo, que inunda de pesimismo el ambiente, se junta a sus números como visitante, puesto que solo ha sumado cinco puntos de 33 posibles lejos de Vallecas y es, junto con Getafe, Alavés y Levante, el peor equipo a domicilio del campeonato.



Para este partido, Iraola cuenta con todos sus efectivos a excepción del centrocampista Unai López y el central serbio Nikola Maras, ambos lesionados.



La principal duda reside en saber quién será la referencia atacante, en principio reservada para el colombiano Radamel Falcao, que no marca desde hace tres meses y medio, aunque no se descarta que pueda salir de inicio Sergi Guardiola.