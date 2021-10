Elche vs Real Madrid: dónde ver el partido ONLINE EN VIVO

Elche y el Real Madrid se miden este sábado en el estadio Martínez Valero con la necesidad de vencer para acercarse a sus respectivos objetivos en la competición, en el caso madridista conseguir regularidad para asaltar el liderato, mientras que los ilicitanos quieren frenar su caída.

ELCHE VS REAL MADRID: HORA, CANAL Y CÓMO VER EL PARTIDO POR INTERNET

Para quienes están en Sudamérica, el compromiso Elche vs Real Madrid se puede ver en Star+, DIRECTV Sports Colombia, directvsports.com, DIRECTV Sports App. En Estados Unidos transmite ESPN+ y En México lo hace Blue To Go Video Everywhere. Movistar Laliga, Movistar Laliga 1, Movistar+ llevan el juego por televisión en España.

España: 2:00 pm

Colombia: 7:00 am

Argentina: 9:00 am

México: 7:00 am

Estados Unidos: 8:00 am (este), 5:00 am (pacífico)

Nadie esperaba un nuevo frenazo en seco del Real Madrid, levantado del primer bache de resultados (un empate y dos derrotas entre Villarreal, Espanyol y Sheriff), con su goleada en Kiev al Shakhtar y el triunfo del clásico del Camp Nou. Osasuna y un planteamiento defensivo que se le atragantó al equipo de Carlo Ancelotti devolvieron la irregularidad al conjunto blanco y le impiden reinar en LaLiga.

El empate sin goles del Santiago Bernabéu ante Osasuna confirmó su preocupante tendencia en su feudo, donde debe proponer desde la posesión sin posibilidad de explotar el contragolpe letal que exhibió en Kiev y Barcelona. Buscando soluciones, más tácticas que de nombres, encara Ancelotti la visita a Elche, ante el que firma pleno de triunfos en sus cuatro enfrentamientos de la primera etapa.

Con Luka Modric recuperado de las molestias que le impidieron estar en el último partido, una segunda novedad podría llegar en defensa con Dani Carvajal recién recuperado de su última lesión muscular y la opción de dejar paso de inicio a Lucas Vázquez para no sobrecargarle en exceso. El resto -Militao, Alaba y Mendy- son intocables para 'Carletto', aunque eso suponga que Nacho Fernández se haya quedado sin minutos de golpe y ya encadene tres partidos sin jugar.

En el tridente ofensivo todo apunta al regreso de Rodrygo al once, tras el intento fallido con Marco Asensio frente al Osasuna. Desperdició su oportunidad de titular, así como Eden Hazard en los minutos en los que debería haber revolucionado el duelo, pero pasó inadvertido.

Vinicius Junior, pese a sus síntomas recientes de fatiga, seguirá siendo el referente del equipo junto a un Karim Benzema que firmó un doblete en su último encuentro ante el Elche.

El equipo ilicitano, invicto aún en la presente temporada en su estadio, aspira a cortar su mala dinámica en uno de los partidos más esperados del año por su afición. Su situación es delicada, ya que se ha descolgado hacia la zona de peligro tras haber sumado solo un punto de los últimos nueve en juego, a pesar de afrontar un tramo de calendario asequible.

Pablo Piatti, con molestias en un sóleo, es la única baja del equipo ilicitano para este compromiso, en el que el entrenador del equipo, Fran Escribá, prepara cambios en la alineación tras la derrota en Vitoria, el día en el que se convertirá en el técnico que más encuentros ha dirigido al Elche en Primera con 105.

Ya avisó que para afrontar una semana con tres partidos era necesario realizar rotaciones, por lo que se intuyen cambios en todas las líneas, sobre todo en ataque, donde puede regresar el argentino Darío Benedetto.

La presencia de Javier Pastore como titular en la media punta es otra de las opciones, aunque el argentino, tras año y medio lesionado, aún no está en su mejor condición física.