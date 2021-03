En España hablan de la 'jugadita' fiscal para que Cristiano vuelva a Real Madrid

Uno de los rumores más fuertes que ha rondado los últimos días en Real Madrid es el posible regreso de Cristiano Ronaldo al merengue tras la eliminación de Juventus en los octavos de final de Champions League contra Porto y las vehementes críticas hacia el atacante portugués.



Todos en el entorno madridista quieren el regreso de Cristiano por lo que significa su figura y la historia en el club merengue. sin embargo, esto depende de algo extradeportivo que siempre ha complicado al portugués en suelo ibérico por cuenta de los impuestos.

"Por esos 40 millones de euros que percibe al año por derechos de imagen, Cristiano hubiera pagado 100 veces más impuestos en España. Es decir: de esos 225.000 de euros que paga ahora en Italia a la friolera de 20 millones de euros al año en nuestro país, y eso sin contar el salario", mencionan en Marca España sobre la situación de Cristiano y sus ventajas de estar en Juventus.



Teniendo en cuenta que en Italia paga mucho menos por cuenta de la 'Ley Beckham' que se impuso en España, la única forma para que Cristiano vaya a Madrid es que firme contrato por un solo año y así no le cobrarán impuestos como a un residente; pero tendría que irse en junio de 2022 del país para no aplicar. Una extraña forma que quizás no convenga deportivamente al club ni al jugador, pero sí en tema fiscal.

De lo contrario, si Cristiano decide volver al Real Madrid, deberá acoplarse a las duras leyes de impuestos en España que en su momento lo llevaron a juicios y deterioraron su imagen por la evasión de impuestos de la que fue acusado.