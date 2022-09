En España no saben dónde poner a Falcao: "Verle es hacer un máster de delantero"

Radamel Falcao García sigue teniendo participación en Rayo Vallecano, pues en lo corrido de la temporada 2022-23, el jugador de 36 años ha aparecido en tres partidos de la Liga Española (dos como suplente y uno desde el inicio).

Pues el colombiano ha superado las molestias físicas y aparece como una de las primeras opciones en el frente de ataque los Rayistas, teniendo en cuenta que desde su llegada ha marcado seis goles.

Asimismo, y en vista de lo que representa el Tigre -a quien muchos rotulan como el mejor delantero en la historia de Colombia- sus compañeros en el Rayo no han pasado por alto su presencia y lo que genera internamente.

Y es que en una entrevista con AS, Sergio Camello, reciente incorporación de la disciplina Franjirroja, comentó: "Me ha sorprendido. Ves a tu ídolo de chiquitito y le tratas con un respeto súper grande, con miedo, pero al final es una persona humilde y siempre con una sonrisa".

No obstante, Camello confesó que el samario "aún no me ha dado consejos, pero verle en el campo, cómo se mueve y define... es hacer un máster de delantero centro", llenando del elogios al delantero.

Por último, el jugador de 21 años reveló que estar con uno de sus referentes es todo un privilegio, pues "ahora es con quien compito el puesto y lo haré con todo el respeto del mundo. Creo que estaremos alternando y cada uno aportaremos lo que mejor sabemos hacer y vamos a ayudar al equipo".

Cabe recordar que la principal intención de la directiva, cuerpo técnico y plantel del Rayo Vallecano es escaparle a la zona de descenso, sin embargo, no se descarta que con el andar de La Liga, haya una modificación en el objetivo y se le apunte a una clasificación a un torneo internacional.