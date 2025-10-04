Actualizado:
Mié, 01/10/2025 - 11:30
Athletic de Bilbao vs Mallorca: partido en vivo por la fecha 8 de Liga de España 2025-2026
Athletic de Bilbao se enfrenta a Mallorca, en Liga de España 2025-2026
Athletic de Bilbao se enfrenta a Mallorca por Liga de España 2025-2026 este 04 de octubre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Athletic de Bilbao vs Mallorca: número de goles marcados y partidos jugados
