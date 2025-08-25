Actualizado:
Vie, 22/08/2025 - 12:30
Athletic de Bilbao vs Rayo Vallecano: partido en vivo por la fecha 2 de Liga de España 2025-2026
Athletic de Bilbao se enfrenta a Rayo Vallecano, en Liga de España 2025-2026
Athletic de Bilbao se enfrenta a Rayo Vallecano por Liga de España 2025-2026 este 25 de agosto de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Athletic de Bilbao vs Rayo Vallecano: número de goles marcados y partidos jugados
Fuente
Antena 2