Mié, 24/09/2025 - 09:20
Atlético de Madrid vs Real Madrid: partido en vivo por la fecha 7 de Liga de España 2025-2026
Atlético de Madrid se enfrenta a Real Madrid, en Liga de España 2025-2026
Atlético de Madrid se enfrenta a Real Madrid por Liga de España 2025-2026 este 27 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Atlético de Madrid vs Real Madrid: número de goles marcados y partidos jugados
