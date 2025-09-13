Actualizado:
Mié, 10/09/2025 - 14:00
Atlético de Madrid vs Villarreal: partido en vivo por la fecha 4 de Liga de España 2025-2026
Atlético de Madrid se enfrenta a Villarreal, en Liga de España 2025-2026
Atlético de Madrid se enfrenta a Villarreal por Liga de España 2025-2026 este 13 de septiembre de 2025. No se pierda los detalles del partido en vivo, minuto a minuto en Antena 2.
Este partido está próximo a empezar.
Atlético de Madrid vs Villarreal: número de goles marcados y partidos jugados
